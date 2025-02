S’il y a bien un sujet au cœur des débats à l’AS Saint-Étienne, c’est celui des latéraux. Depuis le début de saison, l’ASSE peine à trouver des solutions viables pour animer les couloirs de sa défense. Le mercato d’hiver n’aura finalement pas réglé ce problème. Eirik Horneland va donc devoir composer avec les moyens du bord pour les 14 matchs restants. De quoi s'attendre à des surprises pour cette fin de saison ?

Un mercato d’été insuffisant

Dès l’accession en Ligue 1, il était évident que l’effectif présentait des limites sur les côtés de sa défense. L’ASSE a retrouvé l’élite en s’appuyant sur Léo Pétrot (30 titularisations en Ligue 2) et Dennis Appiah (29 titularisations en Ligue 2). Bien que ces deux joueurs affichent une mentalité irréprochable, leurs limites avaient déjà été visibles en deuxième division. Il n’était donc pas surprenant de les voir en difficulté à l’échelon supérieur.

Le chantier des nouveaux dirigeants était immense l’été dernier. Après le départ de Mahmoud Bentayg en prêt, l’ASSE a fait le choix de recruter Pierre Cornud, tout en misant sur le duo Maçon – Appiah pour entamer la saison. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Olivier Dall’Oglio, alors entraîneur, avait régulièrement réclamé des renforts pour les couloirs. Une demande légitime, surtout avec la suspension d’Yvann Maçon en début de saison et Dennis Appiah en phase de reprise.

Un flop qui fait mal à l'ASSE

Arrivé en provenance du Maccabi Haïfa, Pierre Cornud était très attendu. Ses qualités techniques et ses centres précis devaient apporter une vraie valeur ajoutée à une équipe en manque de solutions offensives. Mais les débuts ont été compliqués.

Aligné d’entrée contre Brest lors de la 3ᵉ journée de Ligue 1, Cornud a sombré avec le reste de l’équipe, provoquant notamment un penalty. Après une prestation encourageante contre le LOSC la semaine suivante, il a à nouveau souffert à Nice, lors d’une déroute 8-0. Blessé à la 36ᵉ minute (alors que l’ASSE était déjà menée 4-0), il est resté éloigné des terrains pendant trois semaines. Pendant ce temps, l’ASSE a pris des points, et Léo Pétrot, solide dans l’intérim, a profité de l’occasion pour s’imposer.

Depuis, Pierre Cornud, pourtant recruté pour être titulaire, n’a été titularisé que cinq fois en 20 journées de Ligue 1. Un des flops du mercato estival.

Sur le flanc droit, le constat est similaire. Yvann Maçon, blessé à Brest, a rechuté dès son retour en novembre contre l’OL. Il n’a été titularisé que quatre fois cette saison.

Deux indiscutables mais limités

Pour ces raisons, c’est finalement la paire de latéraux qui a permis à l’ASSE de remonter en Ligue 1 qui tient la corde : Dennis Appiah à droite (15 titularisations, 19 apparitions) et Léo Pétrot à gauche (15 titularisations, 17 apparitions). Les deux hommes disputent la quasi-intégralité des matchs de l'ASSE depuis le début de saison.

Si les deux joueurs font preuve d’un état d’esprit irréprochable, leurs limites sont bien réelles. De quoi s'attendre à des renforts.

Nouvelle occasion ratée

Le mercato d’hiver représentait une occasion d’ajuster un effectif en difficulté. Si le recrutement d’un latéral a longtemps été évoqué, l’ASSE a finalement échoué à conclure les dossiers en cours.

Les Serbes Ognjen Mimovic et Kosta Nedeljkovic étaient proches de rejoindre le Forez. Le club stéphanois était même prêt à investir massivement avec une offre de 8 millions d’euros (bonus inclus) pour le joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade. Mais Mimovic s'est envolé pour Fenerbahçe, tandis que Nedeljkovic a préféré rejoindre Leipzig. Résultat : aucun latéral n’a rejoint l’ASSE cet hiver.

Quelles solutions pour l'ASSE ?

Malgré tout, l’ASSE a enregistré l’arrivée de Maxime Bernauer, prêté avec option d’achat par Zagreb. Ce dernier est un ancien milieu défensif, reconverti en défenseur central. Il a été recruté pour concurrencer Dylan Batubinsika. Cependant, Bernauer a déjà joué à 18 reprises au poste de latéral droit sous les couleurs du Paris FC. Même si cette expérience remonte à plusieurs saisons, elle pourrait inciter Eirik Horneland à le repositionner en cas de besoin.

Aïmen Moueffek n’est pas une vraie solution de secours. Le joueur, qui n’apprécie pas particulièrement ce poste, est surtout attendu pour retrouver son meilleur niveau au milieu de terrain, où l’ASSE compte sur lui pour apporter sa qualité technique.

Enfin, le coach norvégien peut toujours compter sur Pierre Cornud et Yvann Maçon, tous deux entrés en jeu à Lille (défaite 4-1). Recrutés pour être titulaires, ils auront 14 matchs pour inverser la hiérarchie et montrer qu’ils peuvent faire mieux. Les couloirs sont doublés avec deux joueurs à chaque poste. À eux de s’imposer et de bouleverser les choses dans une concurrence qui s’annonce décisive pour le maintien.