Ce lundi marque le début d’une semaine particulière pour l’ASSE. Les Verts accueilleront l’Olympique Lyonnais ce dimanche à 20 h 45, dans un derby qui s’annonce bouillant au stade Geoffroy-Guichard.

Ce match n’est jamais comme les autres, mais le contexte de cette 30ᵉ journée de Ligue 1 en renforce encore l’intensité. Alors que Lyon vise l’Europe et sortira d’un déplacement très éprouvant à Manchester United en Ligue Europa, Saint-Étienne joue sa survie dans l’élite. Toujours 17ᵉ, l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur, et sait qu’un résultat positif dans ce derby pourrait totalement relancer la course au maintien.

Du côté du Peuple Vert, la mobilisation s’annonce exceptionnelle. Le Chaudron affiche complet pour pousser les hommes d’Eirik Horneland, déterminés à s’offrir une victoire de prestige… et de nécessité.

Toute la semaine, les regards seront tournés vers l’intensité des séances d’entraînement, et l’ambiance qui montera crescendo à l’approche du coup d’envoi. Ce match n’est pas qu’un derby, c’est un rendez-vous crucial pour toute une saison.

Voici maintenant le programme complet de la semaine des Verts.

Lundi 14 avril

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines à huis clos

Mardi 15 avril

Entraînement des pros féminines ouvert au public (Stade Salif-Keita, 10 h 30)

Mercredi 16 avril

Entraînement des pros ouvert au public (Centre sportif Robert-Herbin, 10 h 30)

Jeudi 17 avril

Entraînement des pros à huis clos

Vendredi 18 avril

Entraînement des pros ouvert au public (Centre sportif Robert-Herbin, 10 h 30) et des pros féminines à huis clos

Début des tournois de Saint-Joseph (groupe Formation) et de Montaigu (groupe Avenir)

Conférence de presse avant ASSE - OL (Ligue 1 McDonald's)

Samedi 19 avril

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines à huis clos

ASSE.fr : Le groupe pour #ASSEOL (Ligue 1 McDonald's)

Dimanche 20 avril

Entraînement des pros féminines à huis clos

National 3 (Journée 23) : ASSE - Bourgoin-Jallieu au stade Aimé-Jacquet (15h)

Ligue 1 McDonald's (Journée 29) : ASSE - Lyon au stade Geoffroy-Guichard (20h45)

Programme sous réserve d'éventuelles modifications. Certaines séances d'entraînement sont susceptibles de débuter avec un léger retard. Le contenu de chaque entraînement étant adapté, la présence de l'ensemble des joueurs et joueuses du groupe professionnel n'est également pas toujours assurée.