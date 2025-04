L'ASSE devait l'emporter, mais n'a pu faire mieux qu'un match nul (3-3) face à Brest. Acteur majeur de la rencontre, Irvin Cardona a été décisif face à son ancien club. Auteur d'un doublé, il s'est exprimé au micro du service communication du club. Frustration et satisfaction, l'attaquant des Verts était partagé au coup de sifflet final.

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : "C'est frustrant pour tout le monde. On encaisse des buts qui sont évitables. Le premier, je perds un ballon. Un ballon que je dois dégager. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses. Preuve de caractère aussi. Je pense que les supporters étaient contents de la prestation qu'on a faite malgré tout. Il va falloir continuer et se battre jusqu'à la fin. On sait que ça ne va pas être facile jusqu'à la fin de la saison. On ne va rien lâcher."

Un penalty oublié pour l'ASSE ?

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : "Je n'ai pas vu encore les images. Pour moi, sur le ressenti que j'ai, il y a penalty parce qu'il me touche mon pied d'appui. L'arbitre ne revient pas dessus. J'attends de voir les images, mais c'est assez frustrant. Le coach a dit que c'était bien, qu'on a fait des bonnes choses, qu'on a fait preuve de caractère et qu'il fallait continuer comme ça, qu'il croyait en nous et que beaucoup de gens croyaient en nous aussi. Il fallait continuer de tout donner et de jouer comme on a joué aujourd'hui."

Il reste à présent cinq rencontres pour Cardona et ses coéquipiers. Cinq matchs pour parvenir à aller chercher le maintien. Avec son second doublé en 9 apparitions sous le maillot vert cette saison, Irvin Cardona devra encore être le facteur X de l'ASSE. De quoi continuer à écrire la belle histoire qu'il entretient avec le club forézien.