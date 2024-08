L’ASSE effectue son retour dans l’élite du football français ce soir. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio affrontent Monaco pour lancer la 70ème saison de Ligue 1 de l’histoire des Verts. Voici les 11 hommes que devrait choisir le coach stéphanois.

La préparation n’a pas été un long fleuve tranquille pour Olivier Dall’Oglio et son staff. De nombreuses absences sont à déplorer pour la reprise du championnat. Léo Pétrot est sur le chemin du retour mais n’est pas du voyage. Blessé depuis la fin de la saison dernière, le latéral stéphanois a repris l’entraînement cette semaine. Aïmen Moueffek s’est lui blessé durant la préparation, et reprendra la semaine prochaine. Ibrahima Wadji qui a dû sortir au bout de 2 minutes contre Villarreal fin juillet, ne sera pas du voyage. L’attaquant est revenu à l’entraînement en même temps que Léo Pétrot.

L’entraîneur stéphanois devra également composer sans Anthony Briançon. Le défenseur est touché au genou et manquera la reprise de la Ligue 1. Dennis Appiah s’est blessé à Kiel samedi dernier et ne pourra pas tenir sa place. Mahmoud Bentayg qui s’est aussi blessé durant la préparation est indisponible. Le seul latéral à avoir déjà joué en professionnel a ne pas être blessé est Yvann Maçon. Le problème est qu’il est suspendu suite à 3 cartons jaunes reçus en fin de saison dernière…

La jeunesse sur les côtés

Au poste de gardien du but, Gautier Larsonneur va comme l’année passée, être le gardien titulaire de l’ASSE. L’ancien Valenciennois a vu son gardien numéro 2 s’en aller en Angleterre. Le club lui cherche donc une nouvelle doublure. Un dossier qui devrait se conclure rapidement à en croire ODO en conférence de presse ce vendredi.

Si 2 défenseurs centraux d’expérience devraient débuter. La Défense des verts restera expérimentale. Dylan Batubinsika devrait débuter aux côtés de Yunis Abdelhamid. L’ancien rémois pourra tenir sa place malgré une sortie sur blessure la semaine passée à Kiel. Sur les côtés, aucun latéral du groupe professionnel n’est disponible. C’est donc Kevin Pédro qui devrait démarrer à droite à la place de Dennis Appiah. Le jeune défenseur central de 18 ans a été repositionné sur le couloir droit durant la préparation. A gauche, Marwan Nzuzi devrait démarrer, le latéral stéphanois devrait lui aussi connaître sa première en pro. En attendant l’arrivée de Fodé Ballo Touré

Une recrue d’entrée au milieu

Olivier Dall’Oglio est seulement privé d’Aïmen Moueffek au milieu de terrain, pour ce déplacement sur le rocher. Le coach cévenol qui avait installé une alternance entre Florian Tardieu et Thomas Monconduit la saison passée devrait se passer des 2 joueurs pour cette rencontre. Le second nommé est d’ailleurs hors du groupe pour ce déplacement à Monaco. Lamine Fomba devrait débuter au poste de numéro 6.

Devant l’ancien nîmois, on devrait retrouver Louis Mouton. Le joueur formé à l’ASSE reviens d’un prêt d’une saison à Pau et a marqué des points durant la préparation. Auteur du premier but de la pré-saison, le milieu est privilégié à Bouchouari de retour des JO. Il devance également Miladinovic, fraîchement recruté au poste de numéro 8. Les 2 joueurs ne sont d’ailleurs pas dans le groupe. À ses côtés, la nouvelle recrue Ben Old devrait faire ses débuts en vert. Le jeune néo-zélandais va découvrir la Ligue 1 et tenter de poursuivre sa progression dans le Forez.

2 attaquants de l’ASSE vont découvrir la Ligue 1

L’ASSE s’est renforcée sur les côtés de son attaque. Augustine Boakye et Zuriko Davitashvili ont rapidement ralié le Forez dans ce mercato. Le premier cité devrait débuter la rencontre sur le banc, tandis que l’ancien bordelais devrait être titularisé à droite. Les débuts de l’international Géorgien sont très attendus par les supporters. L’ailier est la recrue la plus chère des Verts lors de ce mercato estival.

Sur le côté gauche, Mathieu Cafaro devrait être le joueur choisi par ODO. L’ancien rémois retrouve la Ligue 1, 3 saisons après l’avoir quittée. Le joueur formé à Toulouse avait alors quitté Reims pour la Belgique avant de rejoindre l’ASSE il y a 2 ans. Enfin en pointe de l’attaque, Olivier Dall’Oglio devrait faire confiance à Ibrahim Sissoko. L’ancien sochalien va découvrir la ligue 1 après plusieurs années en seconde division.

Sur le banc : Touré – Nadé – Owusu – Amougou – Aiki- Tardieu – Boakye – Othman – Gauthier