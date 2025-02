L’ASSE retrouve ses Kops ce soir face à Rennes, deux mois jour pour jour après le match face à Marseille, qui a valu la suspension des deux poumons du Chaudron. Les Verts accueillent Rennes, qui a renoué avec le succès en championnat pour la première fois depuis le 15 décembre dernier. Voici la composition probable des Stéphanois ce soir.

Alors que la période des transferts s’est terminée lundi soir, les supporters stéphanois ont été déçus, avec seulement deux arrivées en un mois. De son côté, le Stade Rennais a enregistré six recrues dans les 24 dernières heures du mercato. Les Bretons réalisent une saison bien en dessous de leurs espérances et souhaitent remonter la pente au plus vite.

Une recrue de l’ASSE déjà absente

Eirik Horneland va devoir composer une nouvelle fois sans plusieurs éléments de son effectif. Si Ibrahim Sissoko effectue son retour après avoir purgé une suspension de cinq matchs, Dylan Batubinsika, lui, est sanctionné pour cette rencontre. Expulsé la semaine dernière à Lille, le défenseur sera suspendu.

La nouvelle recrue, Maxime Bernauer, aurait donc dû pouvoir remplacer le Congolais. Malheureusement, le joueur formé à Rennes est touché au genou et manquera les retrouvailles avec son club formateur. Anthony Briançon ne sera également pas de la partie. L’ancien Nîmois est à nouveau forfait, tout comme Aïmen Moueffek, trop juste pour cette rencontre. Blessés de longue date, Ben Old et Ibrahima Wadji sont eux aussi absents du groupe.

Horneland contraint de revoir sa défense

Le gardien et capitaine stéphanois sera, comme à l’accoutumée, Gautier Larsonneur. Le Breton n’a pu éviter la déroute dans le Nord face à Lille le week-end dernier.

Alors qu’Eirik Horneland n’avait jamais changé sa défense depuis son arrivée, il n’aura pas le choix ce soir. Dennis Appiah devrait être préféré à Yvann Maçon, qui a retrouvé quelques minutes de jeu le week-end dernier après sa longue blessure. Léo Pétrot devrait également être à nouveau aligné par le coach norvégien.

C’est en défense centrale que l’entraîneur stéphanois va devoir opérer un changement. Dylan Batubinsika, suspendu, est indisponible pour cette rencontre. Le Congolais devrait être remplacé par Yunis Abdelhamid. Le Marocain devrait être associé à Mickaël Nadé.

L’ASSE a retrouvé son trio au milieu

Pierre Ekwah semble indispensable en tant que sentinelle dans ce trio au milieu de terrain. L’ancien Nantais devrait à nouveau être titulaire à ce poste. Le numéro 4 n’a manqué qu’un seul match depuis son arrivée dans le Forez.

Face au LOSC, Eirik Horneland a retrouvé deux éléments importants de son effectif. Benjamin Bouchouari et Louis Mouton ont effectué leur retour dans le onze après avoir été suspendus une semaine plus tôt. Les deux joueurs devraient à nouveau démarrer ce soir face au Stade Rennais.

Un changement en attaque

Arrivé il y a dix jours, Irvin Cardona a inquiété beaucoup de monde samedi dernier à Lille. L’ancien Monégasque a été préservé en seconde période après avoir ressenti une douleur. Bien qu’il se soit entraîné normalement cette semaine, il devrait débuter sur le banc. Augustine Boakye, homme fort d’Eirik Horneland depuis son arrivée, devrait lui être préféré. Le Ghanéen a inscrit ses trois premiers buts en Vert en l’absence des Kops dans le Chaudron et compte bien récidiver pour leur retour.

Sur le côté gauche, Zuriko Davitashvili devrait enchaîner. Le Géorgien a obtenu et transformé le penalty de l’ouverture du score à Lille. L’ancien Bordelais a marqué son premier but depuis plus de deux mois. Enfin, Lucas Stassin devrait être titularisé à la pointe de l’attaque stéphanoise. Bien que l’entraîneur stéphanois puisse compter sur le retour de Sissoko, il devrait préférer le Belge au Malien.