À neuf journées de la fin de la saison, la lutte pour la montée en Ligue 2 entre dans sa phase décisive. Si l’ESTAC Troyes et l’ASSE possèdent une légère avance au classement, rien n’est encore joué. Dans ce sprint final, la dynamique comptera… mais le calendrier pourrait bien devenir l’arbitre ultime.

La hiérarchie actuelle est claire. Troyes occupe la première place avec 48 points. L’ASSE suit de près avec 46 unités. Derrière, le Stade de Reims reste en embuscade avec 42 points. L’écart existe, mais il reste encore neuf rencontres à disputer. Cela représente 27 points à prendre. Dans un championnat aussi serré, chaque détail peut compter.

La montée directe ne concernera que les deux premiers du classement. Dans ces conditions, le calendrier des dernières journées devient un élément stratégique. Certaines équipes devront affronter plusieurs concurrents directs quand d’autres auront, sur le papier, un parcours plus abordable.

Reims devra réussir ses déplacements

Du côté du Stade de Reims, le calendrier présente une particularité importante : les Champenois n’auront pas à affronter ni Troyes ni l’ASSE lors de ce sprint final. Éviter les confrontations directes peut être un avantage. Cela empêche notamment un adversaire de reprendre trois points d’un seul coup.

Sur le papier, plusieurs rencontres semblent également accessibles. Reims devra notamment affronter Laval, Boulogne-sur-Mer, Nancy ou Pau. Des formations actuellement situées dans la seconde moitié du classement.

Mais la fin de saison rémoise ne sera pas pour autant un long fleuve tranquille. Les hommes de Reims devront aussi se mesurer à des équipes ambitieuses comme Dunkerque, Le Mans ou encore le Red Star, toutes engagées dans la lutte pour le haut du tableau.

Autre difficulté : la gestion du calendrier. Les Champenois vont enchaîner plusieurs déplacements rapprochés, dont une série de trois matchs à l’extérieur cette semaine. La fatigue pourrait donc jouer un rôle dans cette dernière ligne droite.

L’ASSE face à plusieurs rendez-vous majeurs

Le programme des Verts apparaît plus contrasté. L’AS Saint-Étienne devra affronter plusieurs équipes bien classées, ce qui promet des rencontres à forte intensité.

Le rendez-vous le plus attendu reste évidemment le duel face à Troyes. Ce choc pourrait peser très lourd dans la course à la montée. Bonne nouvelle pour les Stéphanois : la rencontre se jouera à Geoffroy-Guichard. Le Chaudron pourrait bien se transformer en véritable atout dans ce moment clé de la saison.

Les hommes de Philippe Montanier devront également se mesurer à Dunkerque, Annecy ou Rodez, des équipes qui ont encore des ambitions dans ce championnat.

En revanche, la fin de saison pourrait offrir quelques opportunités. Les Verts termineront notamment par une réception d’Amiens, une affiche qui semble plus abordable sur le papier. Au final, le calendrier stéphanois apparaît relativement équilibré entre rencontres difficiles et matchs plus accessibles.

Troyes, leader mis sous pression par l'ASSE et Reims

Être leader à ce stade de la saison n’est pas forcément une position confortable. Troyes devra gérer un calendrier particulièrement exigeant.

Plusieurs déplacements compliqués attendent l’ESTAC, notamment face à Annecy, Montpellier, Rodez ou encore Grenoble. Le choc contre l’ASSE s’annonce évidemment comme un tournant majeur.

En tant que premier du classement, Troyes devra également gérer une pression constante. Chaque adversaire abordera ces rencontres avec l’objectif de faire tomber le leader.

Une fin de saison totalement imprévisible

Sur le papier, Reims semble disposer d’un calendrier légèrement plus favorable. L’ASSE suit avec un programme équilibré, tandis que Troyes paraît le plus exposé.

Mais la Ligue 2 a souvent prouvé qu’elle ne respectait aucune logique. Les équipes qui luttent pour le maintien peuvent se révéler particulièrement difficiles à manœuvrer. Troyes en a récemment fait l’expérience en étant accroché par Bastia. De son côté, Reims reste sur plusieurs matchs nuls sans but face à Montpellier, Bastia, Grenoble et Amiens.

À neuf journées du terme, tout reste donc possible. Si le calendrier aura son importance, la dynamique sera peut-être encore plus déterminante. Pour l’instant, celle-ci semble du côté de l’ASSE. Aux Verts de confirmer dans ce sprint final.