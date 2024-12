Pour clore l’année 2024 en championnat, l’ASSE se déplace à Toulouse ce vendredi soir à 20h45. Les Verts restent sur deux revers de rang, à Rennes et face à Marseille. La tâche s’annonce délicate pour les Stéphanois, qui n’ont pris qu’un point sur 21 possibles à l’extérieur cette saison. Olivier Dall’Oglio devra également composer sans une dizaine de joueurs. Voici l’équipe qui devrait démarrer ce soir au Stadium en ouverture de la 15ᵉ journée de Ligue 1.

Beaucoup d’absences pour l’ASSE

L’ASSE devra faire face à une série d’absences pour ce dernier déplacement de 2024. Ben Old, gravement blessé au genou, reste indisponible depuis fin octobre et ne reviendra pas avant plusieurs mois. Thomas Monconduit et Anthony Briançon continuent leur reprise progressive avec le groupe et restent forfaits. Mickaël Nadé, pour sa part, se rapproche d’un retour avec le groupe.

Récemment opéré pour un nettoyage du genou, Yvann Maçon sera écarté des terrains durant plusieurs semaines. Ibrahima Wadji, victime d’une nouvelle rechute au genou avant Marseille, est également forfait. Aïmen Moueffek, touché par une béquille lors du déplacement à Rennes, a repris la course, tout comme Augustine Boakye. Bien que sa suspension soit terminée, le Ghanéen reste forfait après une blessure survenue avant Rennes. Enfin, Mathieu Cafaro purgera son second et dernier match de suspension face à son club formateur.

Retour à une défense à 4 pour l’ASSE

Gautier Larsonneur sera, sauf surprise, dans les buts stéphanois ce soir au Stadium. Le capitaine de l’ASSE a limité la casse face à Marseille le week-end passé. Il avait même repoussé le penalty du meilleur buteur phocéen avant que ce dernier ne marque en deux temps.

En défense, on devrait retrouver un schéma à quatre joueurs. Dennis Appiah devrait enchaîner une nouvelle titularisation au poste de latéral droit. De l’autre côté, Léo Pétrot devrait retrouver son couloir gauche. Olivier Dall’Oglio avait décidé de le réaxer dans une défense à cinq face à l’OM.

Du côté de la défense centrale, l’entraîneur stéphanois devrait aligner la même charnière que face à Rennes il y a deux semaines. Dylan Batubinsika et Yunis Abdelhamid devraient être une nouvelle fois associés ce soir à Toulouse.

Un changement majeur au milieu

Pierre Ekwah devrait, comme d’habitude, être la sentinelle basse du milieu de terrain d’Olivier Dall’Oglio. L’ancien joueur de Chelsea est systématiquement aligné par l’entraîneur stéphanois depuis son arrivée lors des dernières heures du mercato.

Aux côtés de Pierre Ekwah, Benjamin Bouchouari devrait une nouvelle fois débuter. Depuis son retour dans le XI, le Marocain était toujours aligné avec Louis Mouton. L’ancien Palois ne devrait pas être titularisé ce soir. Mathis Amougou devrait débuter pour la première fois depuis presque deux mois.

L’attaque de l’ASSE en panne

Olivier Dall’Oglio devrait aligner un trio inédit en attaque ce vendredi soir. Augustine Boakye, Mathieu Cafaro et Ben Old sont indisponibles. Ayman Aiki devrait donc débuter face au Téfécé. L’ailier formé au club connaîtrait alors sa deuxième titularisation de la saison après le déplacement à Brest, fin août. Le jeune joueur a réalisé une rentrée intéressante dimanche face à Marseille.

Sur le côté gauche, Zuriko Davitashvili devrait à nouveau être titularisé. L’international géorgien n’a plus trouvé le chemin des filets depuis la rencontre à Angers, fin octobre dernier. En pointe de l’attaque, Lucas Stassin devrait enchaîner une seconde titularisation consécutive. L’international belge est toujours en quête de son premier but avec le club qu’il a rejoint à la fin du mercato estival.