L’ASSE a décidé de se séparer de son entraîneur, Olivier Dall'Oglio, ce samedi soir. Bien qu’il ait été le principal artisan du retour des Verts en Ligue 1, le changement de cap impulsé par la nouvelle direction l'a progressivement affaibli.

Les nouveaux dirigeants de Saint-Étienne s'apprêtent donc à prendre leur première grande décision sportive en désignant l’entraîneur de l’ère Kilmer. Plusieurs noms circulent, notamment celui de Zoumana Camara, mentionné par France Bleu Saint-Étienne, mais deux candidats semblent se détacher : Eirik Horneland et Wilfried Nancy. Difficile de discerner qui est en pole position. Quelle serait la meilleure option pour l’ASSE ?

Profil et disponibilité

Le Norvégien de 49 ans, Eirik Horneland, exerce comme entraîneur principal depuis la saison 2009/2010. Ayant commencé par diriger les équipes U18 et U19 en Norvège, il a récemment démissionné de son poste, ce qui le rend disponible sans indemnités de transfert.

Wilfried Nancy, quant à lui, est sous contrat avec le Columbus Crew jusqu'en juin 2026. Pour l’attirer, l'ASSE devrait négocier avec le club de MLS et probablement racheter la fin de son contrat.

Expérience comme coach

Eirik Horneland compte 264 matchs comme entraîneur principal (Haugesund, Rosenborg et Brann Bergen), accumulant ainsi une expérience solide en gestion d’équipe et coaching professionnel.

De son côté, Wilfried Nancy, originaire du Havre, a dirigé 173 matchs en tant qu’entraîneur principal. Avant cela, il a passé cinq ans à former de jeunes joueurs à Montréal, suivi de cinq saisons comme adjoint dans le même club.

Adaptation au projet Kilmer de l'ASSE ?

Eirik Horneland est reconnu pour avoir instauré un jeu moderne et attractif au sein de ses équipes. Sa réputation est bien établie en Norvège et il souhaite exporter ses concepts novateurs à l’étranger. Anglophone et motivé à faire progresser ses joueurs grâce à des stratégies tactiques audacieuses, il correspond au profil idéal recherché par Kilmer Sport.

Wilfried Nancy, quant à lui, a su faire ses preuves en MLS avec un style de jeu très attrayant. Doté d’un staff compétent et d’une volonté constante d’évolution, il est considéré comme un entraîneur en devenir. Son intégration dans le projet Kilmer Sport aurait aussi beaucoup de sens.

Connaissance du football français

Eirik Horneland n’a travaillé que dans son pays natal, la Norvège. Bien qu’il soit anglophone, il n’a pas d’expérience directe en France. Cependant, il pourrait compter sur l’expertise de son adjoint, Hassan El-Fakiri, qui parle français et a joué cinq ans à l’AS Monaco (2000-2005).

En revanche, Wilfried Nancy est francophone et né en France. Ayant joué dans le pays avant de poursuivre sa carrière d’entraîneur en MLS, il dispose d’un net avantage dans ce domaine. Toutefois, selon le Dauphiné Libéré, cet aspect est secondaire : "Le coach ne doit pas forcément connaître la Ligue 1 mais davantage répondre à l’objectif donné par la direction : maintenir le club tout en développant les joueurs et en donnant une identité de jeu à l’équipe."

Ces deux profils offrent différentes perspectives mais pertinentes pour l'ASSE. La décision finale pourrait bien dépendre de la capacité du club à s’adapter à leurs exigences respectives.