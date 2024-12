Ce dimanche soir, l’AS Saint-Étienne affronte l’Olympique de Marseille à 20h45 dans un match crucial pour la lutte au maintien. L’ASSE ne devrait finalement pas pouvoir compter sur une pièce maîtresse.

L’ASSE encaisse un nombre de buts conséquents depuis le début de la saison. Alors qu’ils se sont appuyés sur leur défense pour retrouver la Ligue 1, les Verts ont déjà encaissé 30 buts en 13 matchs ! Seuls Montpellier fait pire en la matière.

L’ASSE galère en défense

La tâche s’annonce donc complexe face à l’OM qui peut s’appuyer sur la seconde attaque du championnat (29 buts marqués).

C’est un grand défi qui attend les stéphanois et Olivier Dall’Oglio. Sans compter que l’entraîneur des Verts devra à nouveau composer sans Michaël Nadé, pilier de l’arrière-garde.

Depuis le mois d’août, les Stéphanois peinent à trouver un équilibre défensif. Toutefois, une certaine solidité semblait s’être dégagée ces dernières semaines grâce à un schéma bien huilé : un milieu renforcé par Louis Mouton et Benjamin Bouchouari aux côtés de Pierre Ekwah, et une charnière centrale composée de Dylan Batubinsika et Mickael Nadé. Cette organisation avait apporté certaines garanties, notamment dans l’intensité et la discipline tactique.

La tuile Nadé

Malheureusement, le derby face à l’Olympique Lyonnais a brisé cette dynamique. Micka Nadé, blessé dans les derniers instants de la rencontre, a d’abord fait craindre une grave atteinte au genou. Si les examens ont rassuré sur la nature de sa blessure, le défenseur formé au club est encore trop juste pour retrouver la compétition.

Bien qu’il ait repris la course la semaine dernière, les tests effectués ces derniers jours ont finalement confirmé son forfait pour la rencontre face à l’OM.

Olivier Dall’Oglio devra donc faire confiance à Yunis Abdelhamid, qui enchaînera une troisième titularisation consécutive. Expérimenté mais encore en phase d’adaptation, Abdelhamid sera attendu au tournant face à une équipe marseillaise redoutable offensivement. Ce défi représente une occasion pour le défenseur de prouver sa valeur dans un contexte où chaque point est crucial pour l’ASSE.

Retour en 2025 ?

De son côté, Nadé poursuivra sa rééducation avec l’espoir de retrouver les terrains rapidement. Sa participation pour le prochain match face à Toulouse reste incertaine.

un forfait qui s’ajoute aux absences d’Yvann Maçon, d’Augustine Boakye, et de Mathieu Cafaro. En attendant leurs retours, les Verts devront se montrer exemplaires pour espérer contrer les assauts marseillais et engranger des points vitaux dans leur quête de maintien.