Élie Baup est une figure incontournable du football français. Ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne, de Bordeaux ou encore de l’Olympique de Marseille, il fait partie de ces entraîneurs qui ont marqué la Ligue 1. Mais après une carrière riche de 631 matchs en tant qu’entraîneur professionnel, Baup a choisi de tourner une page inattendue : celle du VTT.

Après un premier passage assez chaotique de 1994 à 1996 (15v, 23n, 33d), c’est en 2004 qu’Élie Baup revient à l’AS Saint-Étienne. Sous sa direction, les Verts connaissent une stabilité en Ligue 1, après une période mouvementée marquée par des allers-retours entre l’élite et la Ligue 2. Connu pour sa rigueur tactique et sa capacité à construire un groupe soudé, Baup laisse un bon souvenir aux supporters stéphanois, malgré une absence de titres majeurs. Il sera néanmoins égratigné à la fin de son parcours en Vert, notamment pour son laxisme et le revers de sa méthode, à savoir des joueurs se heurtant à un cadre relativement souple.

Avant son passage à Saint-Étienne, Baup avait déjà fait ses preuves. Il remporte le titre de champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 1999 et qualifie l’équipe pour la Ligue des champions. Passé par Toulouse et Marseille, Élie Baup c'est aussi l'homme au couvre-chef, une casquette devenue emblématique. Son dernier match sur un banc de Ligue 1 remonte à 2013, avec l’OM contre Nantes.

Baup : du monde pro au bénévolat

Mais après avoir quitté les projecteurs du football, Baup a pris un virage inattendu. « Enfant, j'aimais autant le football que le vélo », confie-t-il dans le journal L'Equipe. Installé dans ses Pyrénées natales, il a choisi de se consacrer au VTT, devenant bénévolement team manager de la sélection U17 et U19 du comité de cyclisme d'Occitanie.

Avec un bandana noir de pirate et un look de baroudeur, Baup encadre les jeunes cyclistes avec la même passion qu’il mettait dans ses équipes de football. « La dimension mentale, alliée à la pratique sportive, permet de libérer des tensions et de déstresser à mort. J’ai toujours regretté de ne pas avoir continué le vélo assidûment. J’y suis revenu. »

Élie Baup ne se contente pas d’être un simple accompagnateur. Il a fondé le club Comminges VTT à Saint-Gaudens en 2021, qui compte déjà 150 licenciés. En tant que team manager, il participe activement aux entraînements, gère la logistique et cherche des sponsors pour financer un budget annuel de 40 000 euros.

"Avec le football, j'ai eu une vie heureuse"

« Avec le football, j'ai eu une vie heureuse, malgré un stress et une violence verbale et physique de folie accentuée par les réseaux sociaux. Quand tu lâches tout ça, ce que tu retiens, ce ne sont pas les résultats, mais cette vie partagée. J'ai envie de transmettre cette idée que le sport peut t’offrir une vie magnifique et équilibrée. »

Baup voit dans le VTT un moyen d’allier sport et éducation. Il s’est investi dans des initiatives comme le programme gouvernemental « Savoir Rouler à Vélo », qui enseigne aux enfants une mobilité autonome et écoresponsable. En parallèle, il suit une formation Sport Santé pour encourager l’activité physique chez les seniors.

« Avec le vélo, je développe un projet de bâtisseur, en revenant à la base d'une forme d'éducation sportive et d'une facilité d'action. » Ces mots résument parfaitement l’état d’esprit de cet ancien entraîneur, qui continue de transmettre ses valeurs d’effort et de partage.

Élie Baup, du banc de touche aux sentiers escarpés, reste un homme de passion et de transmission. Loin des projecteurs, il vit désormais sa meilleure seconde vie !