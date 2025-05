Reléguée un an après sa remontée en Ligue 1, l’ASSE traverse une crise profonde. Une gestion confuse, des choix sportifs hasardeux et un effectif insuffisant sont pointés du doigt par L’Équipe.

Un an après leur arrivée, Kilmer Sports Ventures est décrié. Alors que l'ASSE avait largement la place pour se maintenir en Ligue 1, les stéphanois font l'ascenseur et retombe en seconde division. De quoi mettre du plomb dans l'aile au projet vendu par les nouveaux propriétaires.

Kilmer, symbole d’un fiasco organisationnel

Selon L’Équipe, Kilmer Sports Venture, nouveau propriétaire de l’ASSE depuis juin 2024, a précipité la rechute des Verts. Le média évoque une direction quasi absente, des décisions procédurales à rallonge et un climat interne délétère : six salariés seraient en burn-out. L’absence des dirigeants lors de l’AG des Associés Supporters, au profit d’un match U17, illustre un manque criant d’ancrage local. Un « mode fantôme » qui interroge sur la place réelle de l’ASSE dans la stratégie de Kilmer.

Horneland, un pari risqué qui a tourné au crash

Côté terrain, L’Équipe décrit un choix d'entraîneur en rupture totale avec les réalités du groupe. Eirik Horneland, nommé en décembre, a imposé un jeu de possession mal maîtrisé par un effectif limité. Le journal note que les Verts n'ont gardé leur cage inviolée qu'à deux reprises sous sa direction. Malgré les alertes, le technicien est resté inflexible, jusqu’à faire débuter un attaquant de 16 ans dans un match décisif (N'Guessan). Le style Horneland a exposé l’équipe à une série de revers, dont le dernier contre Toulouse (2-3) a scellé la descente.

ASSE : Un effectif trop tendre pour la L1

Enfin, L’Équipe souligne les limites criantes de l’effectif. Malgré les signaux envoyés par Olivier Dall’Oglio, évincé en décembre, la direction n’a pas corrigé le tir lors du mercato. Peu ou pas de recrues aguerries, et un groupe incapable de répondre aux exigences du haut niveau. Le média rappelle que la montée avait été inespérée, mais que la préparation pour la L1 a manqué d’ambition et de lucidité. Résultat : retour express en Ligue 2, et beaucoup de questions pour la suite.

Source : L’Équipe