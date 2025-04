À l’approche d’un match décisif face à Brest, les absents de l’ASSE pourraient peser lourd dans la balance pour une équipe en grande difficulté. En conférence de presse, Eirik Horneland a fait le point.

La réception de Brest ce dimanche à 15h s’annonce capitale pour une AS Saint-Étienne en quête de survie. Engluée à la 17e place du classement, l’ASSE compte trois points de retard sur Reims, premier non-relégable, mais souffre d’un goal average défavorable. Une situation critique qui impose une réaction immédiate face à un adversaire brestois encore en lice pour une qualification en Ligue Europa Conference.

Premier coup dur pour Eirik Horneland : l’absence confirmée de Boakye. L’attaquant stéphanois manquera cette rencontre cruciale, un vrai casse-tête pour le coach norvégien qui doit recomposer son attaque dans un moment où chaque but peut faire basculer une saison. La gestion des états de forme dans l’effectif stéphanois s’annonce cruciale pour résister à l’adversité brestoise. De plus, d'autres absences pourrait s'ajouter à celui de l'ailier stéphanois. Pierre Cornud, Florian Tardieu, Pierre Ekwah et Léo Pétrot sont incertains !

Brest arrive en mission pour l’Europe et veut battre l'ASSE

De son côté, le Stade Brestois ne viendra pas à Geoffroy-Guichard sans ambition. Huitièmes au classement, les hommes d’Éric Roy restent à portée de la 7e place occupée par Lille, synonyme de qualification potentielle pour la Ligue Europa Conference (en cas de victoire du PSG en coupe de France). Avec quatre points de retard, une victoire face à Saint-Étienne est impérative pour continuer d’y croire.

Doté d’un collectif homogène et d’une belle régularité cette saison, Brest représente un vrai défi pour des Verts sous pression. L’absence de certains éléments et les doutes autour de plusieurs joueurs pourraient lourdement peser sur l’issue de ce match charnière pour le maintien.

Les mots d'Eirik Horneland en conférence de presse sur l'état du groupe : "Touché à l’aine, Pierre Cornud devrait s’ajouter à Augustine Boakye dans la liste des forfaits. On a quelques incertitudes autour de Florian Tardieu, touché à l’œil et à la hanche à Lens, et Pierre Ekwah qui a écourté sa séance par précaution. On verra dans les prochaines heures les concernant."

De plus, Léo Pétrot est lui aussi incertain. Le Progrès nous précise que le défenseur de l'ASSE s'est bien entraîné ce vendredi matin. Cependant touché au mollet contre Lens il n'avait pas pris part à la séance de jeudi.