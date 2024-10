L’ASSE reçoit l’AJA ce samedi. Christophe Pélissier s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. L’occasion de se projeter sur cette rencontre très important dans la course au maintien. Retranscription.

Christophe Pélissier (Entraîneur de l’AJA) : « Le groupe est au complet, sans parler des blessés de longue date. Il n’y a pas de nouveaux blessés depuis le match de samedi. Nous avons un match important contre Saint-Étienne, qui est un adversaire direct. Mais avant de parler de Saint-Étienne, il faut surtout se concentrer sur nous-mêmes. Il s’agit d’un match à l’extérieur, et pour l’instant, nous avons du mal à montrer de bonnes performances en déplacement. Nous avons eu de bons moments, mais aussi des erreurs qui nous ont coûté la victoire à chaque fois. »

L’AJA veut enchaîner

Christophe Pélissier (Entraîneur de l’AJA) : « Après le match de Brest, j’ai dit aux joueurs que la performance était de qualité, tout comme contre Nice, mais nous n’avions pas su enchaîner. Nous devons prendre des points à l’extérieur, car je suis convaincu que nous en sommes capables. On veut reproduire ce qu’on a fait vendredi, mais comme on le dit souvent, chaque match a sa vérité, dépendant à la fois de nos performances et de celles de l’adversaire. Ce que je veux, et ce que j’ai dit aux joueurs, c’est qu’après la victoire contre Nice, suivie de quatre défaites consécutives, il faut être capable d’enchaîner pour exister dans ce championnat. Il est crucial de faire des séries positives. Nous avons fait un bon match avant la trêve internationale, et ce serait bien de prendre des points à l’extérieur pour la première fois, car nous restons sur trois défaites en déplacement. »

GG reste particulier

Christophe Pélissier (Entraîneur de l’AJA) : « Jouer à Saint-Étienne est particulier. C’est l’un des stades mythiques en France, et c’est une chance de jouer avec les quatre tribunes ouvertes. Il n’y a rien de pire que de jouer dans un stade avec des tribunes fermées. L’ambiance fait partie du charme du football. Deux équipes promues se battent pour le maintien, donc ce sera un match serré. Lors des derniers matchs, nous avons montré de bonnes choses, mais des erreurs de concentration nous ont coûté des points. À Saint-Étienne, poussée par son public, l’équipe locale aura une pression supplémentaire, et il nous faudra être plus concentrés et techniquement solides pour résister à cette pression. »

Mettre l’ASSE en difficulté

Christophe Pélissier (Entraîneur de l’AJA) : « Nous savons que nous avons la qualité pour mettre nos adversaires en difficulté. Nous avons marqué des buts à l’extérieur, c’est un point positif. Nous avons marqué deux buts à Montpellier et trois contre Brest. Il faut maintenant trouver l’équilibre pour être plus solides défensivement et prendre des points en déplacement. Nous avons déjà pris des points avec des matchs nuls, mais nous n’avons jamais gagné à Geoffroy-Guichard. Il est temps de mettre fin à cette série. Le dernier match à Saint-Étienne s’était soldé par une défaite 1-0, avec quelques décisions arbitrales qui ne nous avaient pas favorisés. Mais cela montre aussi la qualité de Saint-Étienne, qui est proche de nous au classement.

Beaucoup de joueurs découvrent la Ligue 1, certains viennent de l’étranger. En tant que coach, nous ne sommes pas des magiciens, il faut du temps pour que la dynamique de l’équipe se mette en place.

Nos attaquants ? Leur travail pour l’équipe est essentiel. Je leur ai dit que même s’ils sont jugés sur les buts, leur contribution au collectif est tout aussi importante. »