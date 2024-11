L’ASSE, club légendaire du football français, a toujours brillé par son centre de formation. Et quoi de mieux que la Coupe Gambardella, véritable vitrine des jeunes talents, pour illustrer cette excellence ? Ce trophée, souvent qualifié de "Coupe de France des jeunes", constitue une compétition prestigieuse pour les équipes U18 des clubs français. L'ASSE y a écrit certaines de ses plus belles pages.

Quatre victoires pour l'ASSE, la passe de cinq en 2025 ?

Avec quatre victoires dans cette compétition (1963, 1970, 1998 et 2019), Saint-Étienne fait partie des clubs les plus titrés en Gambardella. La victoire de 1998 reste particulièrement mémorable, marquée par une génération dorée comprenant des joueurs comme Patrice Carteron et Jean-Guy Wallemme, qui ont ensuite marqué l'histoire des Verts en équipe première. Ces succès démontrent la capacité du club à produire des talents capables d’évoluer au plus haut niveau.

Cependant, ces dernières années, l’ASSE a connu des fortunes diverses dans cette compétition. Si le club a régulièrement atteint les phases finales, il n'a soulevé la coupe qu'avec la génération 2000/2001 de William Saliba et Aimen Moueffek au 21ᵉ siècle. Malgré tout, l’ADN de formation stéphanois demeure intact, avec une politique axée sur le développement local et la détection précoce des jeunes prometteurs.

Cette saison et comme chaque saison, la Gambardella représente aussi une opportunité cruciale pour les jeunes stéphanois de se révéler sous les projecteurs. En 2024, l’ASSE aborde la compétition avec des ambitions renouvelées. L’objectif est clair : franchir un nouveau palier et réinscrire le club sur la carte des grandes équipes formatrices de l’Hexagone. Les supporters, toujours fidèles, espèrent voir leurs jeunes héros soulever à nouveau ce trophée si symbolique.

Le tirage au sort pour le 1ᵉʳ tour fédéral

Ce jeudi 28 novembre était effectué le tirage au sort du premier tour fédéral de la Gambardella. L'occasion pour les joueurs de Frédéric Dugand de connaître leur premier adversaire dans cette compétition. Avec la génération 2007 qui a fini demi-finaliste des playoffs l'année dernière, l'ASSE peut nourrir des ambitions.

L'ASSE se déplacera en Haute-Savoie pour affronter le FC Annecy !