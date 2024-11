La formation de l'AS Saint-Étienne (ASSE) est reconnue comme l'une des meilleures en France, s'appuyant sur une tradition d'excellence et un modèle formateur solidement établi. Chaque saison qui passe continue de confirmer cette réputation et les jeunes qui honorent l'équipe de France et d'autres sélections le confirment.

L'Étrat, le centre de formation de l'ASSE, est équipé d'infrastructures modernes qui permettent aux jeunes joueurs de s'entraîner dans des conditions optimales. Les terrains de qualité, les installations médicales et les espaces dédiés à la préparation physique et mentale témoignent d’un environnement propice au développement.

La formation de l’ASSE est une référence grâce à un équilibre entre tradition et modernité. Bien qu’elle doive parfois composer avec des ressources financières limitées, elle compense par une méthodologie rigoureuse et une véritable culture du développement des jeunes talents. C'est un atout majeur pour le club, particulièrement en période de transition ou de reconquête sportive.

De nombreux stéphanois en sélection

Lors de chaque trêve internationale, le club voit de nombreux joueurs rejoindre leurs sélections respectives. Chacune des dernières générations du club ont des joueurs retenus qui jouent au niveau international.

2005 : Ayman Aiki (France U20), Jebryl Sahraoui (Algérie U20)

2006 : Mathis Amougou, Kevin Pedro (France U19), Yanis Mimoun (Algérie U19)

2007 : Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali, Fode Camara (France U18)

2008 : Djylian Nguessan, Paul Eymard (France U17)

2 stéphanois en équipe de France

La tradition continue pour la génération 2009. Alors qu'aucun joueur n'avait encore été retenu depuis le début de saison, les bons résultats des U17 nationaux semblent attirer l'œil du sélectionneur français. En effet, deux joueurs qui s'imposent comme des titulaires ont été retenus. Il s'agit du défenseur central Nathan Kasia et de l'ailier virevoltant Mylan Toty (portrait ici).

Réunis en compagnie de 32 autres joueurs, les 2 stéphanois tenteront de se distinguer dans ce rassemblement qui s'effectuera du 2 au 5 décembre à Clairefontaine. Un match amical est prévu contre le groupe de développement équipe de France U15. On leur souhaite bonne chance !