L’ASSE reste sur 2 défaites de suite. Après avoir perdu face à Lens, il y a 2 semaines, les Verts se sont inclinés à Angers la semaine dernière. Le club stéphanois doit se relancer face à Strasbourg ce soir dans le Chaudron. Olivier Dall’Oglio vient de dévoiler son XI pour défier les alsaciens.

L’ASSE s’est sabordée à Angers, le timing des changements d’ODO a beaucoup fait parler après la rencontre. Alors que les Verts venaient de revenir à 2-2, l’entraîneur stéphanois a changé 2 de ses 3 milieux de terrain. Son équipe était dans un temps fort qui s’est rapidement terminé avec le pénalty angevin. Le coach cévenol n’a désormais plus vraiment le droit à l’erreur.

Des absences à signaler dans le groupe

Olivier Dall’Oglio doit encore composer avec certaines absences qui vont durer. Après deux mois sans jouer dus à une blessure au ménisque, Yvann Maçon est de retour. Le Guadeloupéen s’entraînait avec le groupe depuis 2 semaines. L’entraîneur stéphanois ne l’a pas retenu pour le déplacement à Angers le week-end dernier, car il était trop juste. De son côté, Pierre Cornud, blessé aux ischio-jambiers contre Nice, poursuit sa phase de retour et restera indisponible ce week-end. C’est également le cas de Marwann Nzuzi et Kévin Pedro, toujours forfaits.

Anthony Briançon et Thomas Monconduit ne seront pas de retour avant plusieurs semaines. Après 2 opérations différentes, les 2 joueurs arrivés lors de l’été 2022, sont toujours forfaits. Ibrahima Wadji, quant à lui, a retourné le centre Sportif Robert Herbin en début de semaine. Après une phase de rééducation à Clairefontaine, l’attaquant sénégalais espère être débarrassé de ses démons. Enfin, Ben Old, blessé à l'entraînement il y a deux semaines, a été opéré au genou la semaine dernière. Le club a fait savoir que l’absence de son ailier était entre quatre et six mois. L’international néo-zélandais ayant des lésions aux ligaments latéraux et au ménisque du genou.

La composition de l’ASSE avec un grand retour