L’ASSE se déplaçait à Nantes pour le compte de la 6ᵉ journée de ligue 1. Après la gifle reçue à Nice (0-8), les Verts voulaient éviter d’entrer dans une grande crise lors de ce second déplacement consécutif à la Beaujoire. Voici le résultat et résumé de cette rencontre jouée à 17h sur les antennes de DAZN.

Une première frustrante

Le match commence par une grosse pression nantaise. Les canaris ouvrent logiquement la marque par Johan Lepenant qui profite d’un billard dans la surface. Il profite d’un ballon qui ressort à l’entrée de surface pour ajuster du pied gauche au ras le poteau. 1-0 après 10 minutes de jeu. Les intentions nantaises sont bien meilleures, les Verts manquent de justesse technique pendant près de 25 minutes. Finalement, pendant une dizaine de minutes, l’ASSE va réussir à enchainer quelques circuits de passes. Sur un bon centre de Ben Old, Sissoko dévie de la tête juste au-dessus de la barre de Lafont.

À cinq minutes de la pause, Renato Augusto est proche de doubler la mise sur un bon service de Simon. Il se présente face à Larsonneur et effectue une pichenette qui frôle avec le poteau. Les deux équipes regagnent le vestiaire sur ce score de 1-0 en faveur des locaux.

Trouver la faille

Le début de deuxième offre un scénario horrible. Johan Lepenant, encore lui, fait un festival au poteau de corner en dribblant Moueffek puis Appiah et centre pour Thomas. 2-0 pour le FC Nantes. Le cauchemar se dessine à nouveau. Mais finalement sur un corner joué à 2 entre Davitashvili et Old, l’international géorgien centre pour Sissoko qui dévie astucieusement. 2-1. Ce but relance la machine verte qui montre son meilleur visage du match.

Les corners se multiplient et sur l’un d’entre eux Mickaël Nade obtient un penalty. Sissoko le transforme en force. Les Verts reviennent de l’enfer ! 2-2 dans ce match. Les locaux remettent le pied sur le ballon lors du dernier quart d’heure. L’ASSE procéde en contre et espère avoir une opportunité d’inscrire le troisième. Score final de 2-2, l’ASSE ramène ses premiers points de l’extérieur !