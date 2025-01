Ce dimanche, l’AS Saint-Étienne (ASSE) et le FC Nantes croiseront le fer dans une rencontre cruciale de la 18ᵉ journée de Ligue 1. Avec un écart infime d’un seul point entre les deux équipes, l’enjeu est de taille : maintenir l’espoir de s’éloigner de la zone de relégation. Découvrez les choix du staff stéphanois pour cette confrontation à haute tension.

Contexte du classement

FC Nantes (15ᵉ)

Les Canaris, actuellement 15ᵉ avec 16 points, bénéficient d’un léger avantage sur leurs poursuivants. Néanmoins, leur position reste fragile : une défaite les ramènerait dangereusement dans la zone rouge, puisque seule leur meilleure différence de buts les sépare de l’ASSE.

Les Verts, également à 16 points, occupent actuellement la place de barragiste. Une victoire leur permettrait de dépasser les Nantais et d’amorcer une sortie de la zone dangereuse, un objectif crucial pour cette formation emblématique.

Un effectif diminué côté ASSE

L’entraîneur Eirik Horneland devra composer avec une infirmerie encore bien remplie, rendant cette mission de survie plus complexe pour les Stéphanois.

Ibrahima Wadji , victime de rechutes physiques, reste indisponible. Son absence fragilise considérablement l’attaque.

, victime de rechutes physiques, reste indisponible. Son absence fragilise considérablement l’attaque. Ibrahim Sissoko , suspendu, purgera le troisième de ses cinq matchs de sanction.

, suspendu, purgera le troisième de ses cinq matchs de sanction. Thomas Monconduit n’a toujours pas joué cette saison, sa blessure estivale freinant son retour.

n’a toujours pas joué cette saison, sa blessure estivale freinant son retour. Yvann Maçon , bien qu’en rééducation, n’est pas encore prêt à retrouver la compétition.

, bien qu’en rééducation, n’est pas encore prêt à retrouver la compétition. Ayman Aiki, forfait, vient alourdir une liste d’absences déjà préoccupante.

Ces absences majeures posent un véritable casse-tête tactique pour Horneland, à la veille d’un match si crucial.

En plus de ces nombreux forfaits, Aimen Moueffek est à nouveau forfait. Absence surprise lors du dernier match contre le PSG pour cause de maladie, il n'est toujours pas apte et ne peut contribuer à cette rencontre décisive. C'est aussi le cas d'Anthony Briançon, qui était incertain et n'a pas ete retenu dans le groupe. Florian Tardieu, est quant à lui disponible.

Le XI de départ