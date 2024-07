Troisième match de préparation pour les Verts. L’ASSE se déplace à Lunel dans le sud de la France ce mercredi et affrontera Montpellier à 18 heures. Le match est disponible gratuitement.

La préparation estivale de l’ASSE s’intensifie cette semaine. Après une première phase axée sur le travail physique, le groupe d’Olivier Dall’Oglio va répéter ses gammes sur le rectangle Vert. Deux oppositions pour l’ASSE cette semaine. Pour l’heure, les stéphanois restent sur un nul face à Clermont (1-1) et une victoire face aux espagnols de Villarreal (3-1).

L’ASSE accélère

Dans cette semaine intense, Olivier Dall’Oglio va faire tourner et laisser du temps de jeu à l’ensemble de son groupe. Encore trop tôt pour voir une équipe type se dessiner. Plusieurs associations vont être tentées. Les recrues vont pouvoir obtenir du temps de jeu et monter en régime. Zuriko Davitashvili a déjà montré qu’il était en jambes face à Villarreal. Il sera également intéressant d’observer si le néo-zélandais Ben Old est à nouveau aligné en tant que milieu relayeur.

Mickaël Nadé, Léo Pétrot, Thomas Monconduit et Florian Tardieu pourraient également obtenir du temps de jeu cette semaine après un retour tardif à l’entraînement. Par ailleurs, Ibrahima Wadji, touché samedi, et Aïmen Moueffek ne seront pas de la partie. Convalescents, ils se soignent pour revenir au plus vite.

Les protagonistes devraient souffrir de la chaleur ce mercredi à Lunel où le soleil viendra mettre à l’épreuve les acteurs de la rencontre. Les Verts affronteront ensuite Grenoble, Getafe et Kiel. Après quoi, ils effectueront leur grand retour en Ligue 1. Un match au Stade Louis II face à l’AS Monaco. Un client pour des stéphanois qui ont déjà hâte d’y être. Nous aussi ! Les Verts recevront ensuite le Havre à Geoffroy-Guichard pour le compte de la seconde journée de championnat de L1.

