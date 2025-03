La sélection U18 de l’équipe de France participe actuellement à la 42e édition du Tournoi international de Porto, qui se déroule au Portugal du 20 au 25 mars 2025. Parmi les vingt-deux joueurs appelés par Landry Chauvin, un visage familier du côté de l’AS Saint-Étienne fait son apparition : Luan Gadegbeku.

Après une fin d’année 2024 mitigée – marquée par trois matchs nuls au Tournoi de Limoges en septembre et deux défaites en amical en novembre – les jeunes Tricolores auront à cœur de retrouver une dynamique positive. Face à des adversaires redoutables tels que le Portugal, pays hôte, l’Angleterre et la République tchèque, les protégés de Landry Chauvin devront montrer leur capacité à rebondir.

Ce tournoi revêt une importance stratégique, puisqu’il s’inscrit dans la préparation des qualifications pour l’Euro U19 2026. L’objectif du sélectionneur est de façonner un groupe solide et ambitieux en vue des échéances à venir.

Un stéphanois en équipe de France U18

Parmi les joueurs sélectionnés, la convocation de Luan Gadegbeku, milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, vient récompenser son travail et sa progression. Ce nouvel appel sous le maillot bleu confirme son ascension, lui qui s’impose progressivement avec la réserve stéphanoise évoluant en National 3.

Sa participation au Tournoi de Porto représente une belle opportunité de se distinguer sur la scène internationale et d’accélérer son développement. Affronter des nations de renom comme le Portugal et l’Angleterre lui offrira une expérience précieuse pour la suite de sa carrière.

Un second défi face à l’Angleterre

Les Bleuets jouaient ce second match face à l'Angleterre ce samedi à 13h. Après la lourde défaite contre le Portugal, les bleuets voulaient réagir. Titulaire lors du match contre le Portugal et ayant disputé l'intégralité de la rencontre, Luan Gadegbeku commençait cette fois-ci sur le banc des remplaçants. L'équipe de France a été tenue en échec 2-2 par les Anglais et n'ont toujours pas gagné dans ce rassemblement. Ils tenteront de remédier ça pour le match contre la République Tchèque.