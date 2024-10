Paul Eymard jouait avec l'équipe de France U17, la première manche pour se qualifier à l'Euro qui se jouera en fin de saison (mai 2025). Voici la prestation du jour pour l'équipe de Lionel Rouxel qui a vu le stéphanois prendre part à la belle victoire.

Première réussie pour Eymard

Remplaçant au coup d'envoi, Paul Eymard est entré à la 68e minute. Les Bleuets ont parfaitement entamé leur campagne de qualification pour l'Euro U17 2025 de l'UEFA, en s'imposant largement face à Gibraltar (6-0) le mardi 29 octobre au Municipal Stadium de Sotira, à Chypre. Thibo Negre, auteur d'un triplé, et Rémi Himbert, qui a inscrit un doublé, ont été les principaux artisans de cette victoire. La France poursuivra les éliminatoires ce vendredi 1er novembre à 13h30, en affrontant Chypre, qui s'est inclinée face à la Slovaquie (2-3).

Victor Huart, le gardien de Gibraltar, a repoussé les premières tentatives de Kyllian Antonio (2e) et du capitaine Abdoulaye Camara (9e) avant de céder sur la frappe de Thibo Negre à la 9e minute. De son côté, le gardien français Ilan Jourdren a réalisé son unique arrêt de la première période en bloquant un tir de Daniel Llamas (18e). Thibo Negre, servi par Antonio, a ensuite doublé la mise à la 31e minute.

En seconde période, les Bleuets ont continué sur leur lancée, avec Rémi Himbert portant le score à 3-0 (50e). Jourdren a réalisé son deuxième et dernier arrêt face à Shaun Murien (55e) avant qu’Himbert n'inscrive un doublé (55e). Negre a ensuite signé son triplé en transformant un penalty (65e), et Milan Leccese a conclu la rencontre en marquant le sixième but à la 75e minute, consolidant ainsi la victoire des Français dans ce match largement dominé.

[#U17] ✅ Entrée en lice parfaite 👏🏼 Grosse victoire 6-0 de nos Bleuets pour leurs débuts dans le premier tour de qualification à l’Euro ! ⚽️⚽️⚽️ Negre

⚽️⚽️ Himbert

⚽️ Leccese 🔜 Prochain match ce vendredi à 13h30 contre Chypre. #FiersdetreBleuets 🇫🇷 pic.twitter.com/IWEWHXtJYH — Équipe de France Jeunes 🇫🇷 (@edfjeunes) October 29, 2024

Le programme à venir pour l'équipe de France

Mardi 29 octobre 2024

France - Gibraltar 6-0

Chypre - Slovaquie 2-3

Classement

France, 3 points (+ 6)

Slovaquie, 3 pts (+ 1)

Chypre, 0 pt - 1)

Gibraltar, 0 pt (- 6)

Vendredi 1er novembre 2024

10h00 : Slovaquie - Gibraltar (Municipal Stadium de Sotira)

13h30 : France - Chypre (stade Ethnikos d’Achnas)

Lundi 4 novembre 2024

13h30 : Slovaquie - France (Municipal Stadium de Sotira)

13h30 : Gibraltar - Chypre (stade Ethnikos d’Achnas)

Les deux premiers des quatorze groupes qualifiés pour le 2e tour de qualifications de la Ligue A, les autres pour le 2e tour de la Ligue B.