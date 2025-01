Le centre de formation de l'AS Saint-Étienne (ASSE) confirme une nouvelle fois sa réputation de vivier de jeunes talents. Deux de ses prometteurs joueurs, Mylan Toty et Nathan Kasia, ont été sélectionnés par José Alcocer, le sélectionneur de l’équipe de France U16, pour un rassemblement à Clairefontaine. Cette convocation prestigieuse témoigne non seulement de leur talent, mais aussi du travail de qualité effectué par le club dans l’accompagnement des jeunes footballeurs.

Durant ce rassemblement, les deux joueurs auront l'opportunité de disputer deux rencontres amicales contre le Luxembourg. Ces matchs revêtent une importance particulière dans le cadre de leur progression et leur adaptation au haut niveau international. Représenter les couleurs de la France à un si jeune âge est une étape cruciale dans leur développement, leur permettant d'acquérir de l'expérience et de se mesurer à d'autres styles de jeu.

Mylan Toty et Nathan Kasia (ASSE) en équipe de France U16

Ce qui rend cette sélection encore plus remarquable, c'est que Mylan Toty et Nathan Kasia évoluent actuellement avec le groupe U17 national de l'ASSE, bien qu'ils soient encore en âge de jouer en U16. Leur surclassement témoigne de leur maturité sportive et de leurs capacités exceptionnelles, qui n’ont pas manqué d’attirer l’attention des observateurs de la Fédération Française de Football.

Cette double sélection vient renforcer la réputation du centre de formation de l’ASSE comme l’un des meilleurs en France. Depuis des décennies, le club stéphanois s’efforce de former des joueurs compétitifs, aptes à briller sur la scène nationale et internationale. Mylan Toty et Nathan Kasia suivent les traces de nombreux grands noms passés par le club, promettant un avenir radieux pour l’ASSE et pour le football français. Leur réussite est un exemple inspirant pour les jeunes générations.

Le travail de tout un centre est une nouvelle fois valorisée. Un centre qui est sous la houlette de Laurent Huard dont le travail est apprécié par ses pairs !