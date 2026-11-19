Son entrée a accompagné le réveil des Verts à Rumilly. Dans le Sainté Night Club de lundi soir, Jakob Breum a encore suscité les éloges. Mais derrière l’admiration pour le Danois, nos chroniqueurs ont aussi soulevé un risque pour le collectif stéphanois.

L’ASSE était menée lorsque Jakob Breum a rejoint la rencontre. Quelques minutes plus tard, Ben Old égalisait, puis servait João Ferreira sur une action à laquelle le Danois avait participé.

Interrogé lundi soir sur l’influence du milieu offensif, Alex n’a pas hésité : « Oui, c’est le patron, tout simplement. »

« Quand il est là, on voit l’équipe prendre confiance »

Pour le responsable de Peuple-Vert, l’apport de Breum dépasse ses passes : « Quand il n’est pas là, il y a une équipe sans lui. Et quand il est là, on voit l’équipe prendre confiance. Je pense qu’il diffuse quelque chose autour de lui : de la confiance, mais aussi une forme de sérénité. »

« Par rapport au joueur technique qu’il est et au fait qu’il va valoriser ses coéquipiers, il va transformer un petit peu le plomb en or. »

Alex estime notamment que les attaquants profitent de sa présence : « Si aujourd’hui des gars comme Cardona ou même Thierno Ballo ont marqué pas mal de buts, c’est parce qu’on a Jakob Breum à côté, qui est là et qui distille des ballons incroyables. »

« Un vrai créatif comme ça, ça nous a manqué »

Hervé partage l’enthousiasme, avec une distinction entre l’influence sur le jeu et celle sur les résultats : « Une dépendance à Breum en termes de jeu, de QI football, de beaux gestes, de belles passes, oui, effectivement. C’est la taille patron à Sainté. »

« C’est un joueur qu’on n’attendait presque plus tellement ça nous a manqué, un vrai créatif comme ça. »

Le chroniqueur refuse toutefois de considérer que l’ASSE ne peut plus gagner sans lui : « Dépendants dans le jeu et dans la qualité de jeu, c’est évident. Après, on arrive quand même à faire le boulot en championnat quand il n’est pas là. »

« Il ne faut pas non plus trop tout miser sur Breum »

C’est le principal avertissement d’Hervé : « Maintenant, il ne faut pas non plus trop tout miser sur lui, parce qu’on sait comment ça se passe. Parfois, il y en a qui attendent l’éclair de génie du camarade. »

« Et si l’éclair de génie n’arrive pas, c’est là où, en termes de résultats, on va se retrouver dépendants de Breum. »

L’enthousiasme reste intact : « Ses coéquipiers, quand ils le voient rentrer, reprennent un petit peu confiance. […] Même nous, dès qu’il rentre, on se dit : c’est bon, il va arriver à débloquer, il va se passer quelque chose. »

Une force pour les Verts, à condition que cette confiance ne se transforme pas en attente.