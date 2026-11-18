Joshua Duffus avait une occasion de marquer des points face à Rumilly-Vallières. Sa prestation a surtout alimenté les critiques. Lundi soir, dans le Sainté Night Club, Alex et Hervé ont pointé les mauvais choix de l’attaquant, avec une question : comment peut-il retrouver sa place dans cette équipe ?

La qualification de l’ASSE en Coupe de France n’a pas effacé les déceptions individuelles. Dans notre émission de lundi soir, Joshua Duffus a concentré une partie des débats.

Pour Alex, responsable de Peuple-Vert, l’attaquant a voulu trop en faire : « Ce qui a poussé Duffus à surjouer pendant toute la rencontre, c’est qu’il était systématiquement pris dans des situations où il aurait dû lâcher le ballon. Il a surjoué, il a voulu la garder, il a voulu essayer d’aller au tir. »

Duffus, « Le joueur qui veut absolument faire de la statistique »

Alex y voit la prestation d’un joueur soucieux de justifier une place plus importante dans la rotation : « Ça respire le joueur qui veut absolument faire de la statistique, qui veut absolument faire de la passe décisive ou du but pour montrer que sa statistique doit l’amener vers une place de titulaire. Résultat des courses, ça a été le pire Stéphanois sur la pelouse. »

Hervé partage l’analyse des choix, mais insiste sur la confiance : « C’est le prototype même du joueur un peu en manque de confiance, qui veut prouver qu’il a sa place et qui confond un petit peu tout. Il confond vitesse et précipitation, tente de dribbler quand il faut passer, tente de passer quand il faudrait dribbler. Donc, effectivement, que de mauvais choix. »

« Toute l’équipe avait passé un cap »

Pour Hervé, les difficultés de Duffus s’inscrivent aussi dans l’évolution du collectif : « Cette année, on a vite vu que toute l’équipe avait passé un cap, techniquement et tactiquement. Certains joueurs ont mis un petit peu plus de temps que d’autres à se mettre au niveau des nouveaux arrivants. »

« C’était beaucoup impulsé par Svetlin, par Breum, maintenant par Csongvai. Il y a plein de nouveaux joueurs qui ont amené un autre niveau, une exigence un petit peu plus haute. »

Le chroniqueur avait pourtant cru percevoir une progression lors de certaines entrées : « Il commençait à faire les bons choix, à ne pas trop garder la balle. » L’espoir d’un déclic n’a pas résisté à la prestation d’Annecy.

« C’était le match parfait pour Duffus »

La blessure de Lamine Sonko a également privé les Verts d’une autre possibilité offensive. Hervé estime que la concurrence aurait pu s’en trouver modifiée : « Il y avait Sonko qui avait tout pour lui griller la politesse, mais qui s’est blessé malheureusement. »

Son constat sur Duffus reste sévère : « Je ne vois pas comment il peut se remettre à l’endroit. C’était le match parfait pour lui. »

L’attaquant conserve des occasions de jouer. Il doit désormais convaincre qu’il peut les transformer en arguments pour son entraîneur.