Augustine Boakye et Mamour Ndiaye ont retrouvé le centre sportif Robert-Herbin ce mercredi. Restés sans temps de jeu pendant la trêve, les deux Stéphanois reviennent frais, à trois jours du déplacement de l’ASSE à Reims. Une bonne nouvelle pour Ian Cathro, qui retrouve petit à petit tout son groupe.

L’ASSE se reconstitue peu à peu. Après le retour de Tamar Svetlin à l’entraînement collectif mardi, Ian Cathro a récupéré deux internationaux ce mercredi à L’Étrat. Il s’agit d’Augustine Boakye et Mamour Ndiaye. Leur trêve s’était achevée dès lundi, et ils ont pu rentrer rapidement dans le Forez.

Boakye, un buteur reposé avant Reims

Le retour de Boakye est le plus attendu. Avec six buts en championnat, l’ailier ghanéen partage avec Irvin Cardona la troisième place du classement des buteurs de Ligue 2. Il fait partie des principales armes offensives des Verts, et il a souvent fait la différence dans les moments clés, à l’image de son but à la 90e minute face à Nantes.

Resté sur le banc du Ghana pendant toute la trêve, il n’a pas joué une seule minute avec les Black Stars. Sur le plan sportif, c’est une frustration. Pour l’ASSE, c’est presque une aubaine. Boakye revient sans fatigue accumulée, au moment où les Verts s’apprêtent à défier Reims, quatrième de Ligue 2 et meilleure attaque du championnat.

Ndiaye, retour au calme

Mamour Ndiaye retrouve lui aussi ses partenaires. Le gardien sénégalais, recruté l’été dernier, n’a pas été utilisé par sa sélection lors des éliminatoires de la CAN. Comme Boakye, il réintègre le groupe sans le moindre match dans les jambes.

Son retour permet au staff de travailler de nouveau avec l’ensemble de ses gardiens, après une période où les séances se sont déroulées avec un effectif fortement réduit.

Un groupe bientôt au complet

En effet avec ces deux retours, la liste des absents se réduit. Plusieurs internationaux, dont certains ont joué jusqu’à mardi soir, doivent encore rejoindre L’Étrat d’ici le déplacement en Champagne. Ian Cathro devra ensuite gérer l’état de forme de chacun pour composer son équipe samedi à 20 h, au stade Auguste-Delaune.

Source : AS Saint-Étienne (X)