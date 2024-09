Nouveau diffuseur de la Ligue 1 depuis cet été, DAZN est régulièrement attaqué sur sa politique tarifaire. Brice Daumin, son directeur général en France, s’est exprimé ce jeudi sur les ondes de France Info. Retranscription.

Brice Daumin, DG DAZN France : « Maintenant, on sait prononcer DAZN. On est le plus gros diffuseur de sport en streaming au monde. On est présent dans plus de 200 pays. En Europe, on est présent. En Espagne, on diffuse la Liga. On est présent en Italie, on diffuse la Serie A. On est présent en Allemagne, on diffuse la Bundesliga. On est présent au Portugal et en Belgique.

Pour ce qui est de prix, nous proposons une offre à 29.99 €, qui est actuellement en promotion à 19.99. Vous allez trouver toute la Ligue 1, tout le basketball, tous les sports de combat, la boxe, l’MMA, le kickboxing. Vous avez une offre qui est complète, qui est aujourd’hui en promotion à 19.99 €. Sur le prix, il y a deux enquêtes qui sont très intéressantes. Celle que Libération a faite et celle que France Info a sorti il y a quelques jours, qui, sur les prix, montrent que depuis les 20 dernières années, les prix n’ont fait que baissé pour la Ligue 1.

Le premier match était le 16 août, on a mis en place un dispositif incroyable. On a recruté plus de 50 personnes sur la partie éditoriale, production. On a signé des accords de distribution avec tout le monde. Ce travail, il est reconnu par les clubs, par nos abonnés qu’on remercie, voilà, c’est pour nous un démarrage. »

Une approche pour durer

Brice Daumin, DG DAZN France : « Contrairement à Canal, nous, on est un diffuseur que de sport. On ne fait que du sport. Notre offre, notre fonds de commerce, c’est 100 % sport. C’est la Ligue 1, c’est le basketball, c’est la Bundesliga féminine, ce sont les X Games, … On vient d’arriver en France. On a signé la Betlic Elite (Basket) début juillet. On a signé la Ligue 1 le 30 juillet. On a eu un été particulièrement intense. On a tout mis en place en un temps record. S’agissant des droits, on regarde tous les droits qui sont disponibles parce que c’est notre fonds de commerce. En comparaison avec d’autres acteurs qui sont lancés qui auraient un écran noir sur leur premier match, ce n’est pas notre cas. On était attendu au tournant, on a eu zéro bug.

J’ai une ambition d’un million d’abonnés avant la fin de l’année. Si c’est possible ? C’est notre volonté. L’approche de DAZN sur le marché français, comme dans tous les marchés, c’est de nous inscrire dans une démarche de long terme. Donc tirer un bilan après 3 ou 4 journées de championnat n’a aucun intérêt. »

DAZN n’est pas responsable du piratage

Brice Daumin, DG DAZN France : « Le piratage ne concerne pas que DAZN. Le piratage concerne l’ensemble de l’écosystème. Le piratage concerne évidemment tous les ayants droit, que ce soit la ligue de football professionnelle, le rugby, le basket, tous les sports. C’est le cas de Canal, RMC Sport, tous les diffuseurs,. Les payants, les gratuits, et ça concerne également la presse écrite qu’on retrouve dans des offres qui sont parfaitement illégales. Donc ce n’est pas un sujet qui concerne DAZN uniquement.

Responsable de l’explosion du piratage ? Absolument pas. Ce n’est pas notre responsabilité. Encore une fois, le piratage, c’est du vol. C’est du vol. On ne peut pas considérer que tel objet étant à un prix qu’on estime trop cher, qu’on peut légitimer le voler. Donc le piratage, c’est avant tout du vol. Le piratage, c’est illégal. Le prix et le piratage n’ont rien à voir. »