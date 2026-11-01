Classement Ligue 2 : l’ASSE reste en tête malgré sa défaite à Guingamp, tandis que Montpellier revient à un point. Pau confirme sa superbe dynamique et la lutte pour le haut de tableau reste très ouverte avant Red Star-Nancy et Reims-Sochaux lundi.

La 11e journée de Ligue 2 a déjà livré une grande partie de ses enseignements. Sept rencontres ont été disputées avant les deux affiches programmées lundi soir. L’ASSE conserve la première place avec 25 points, mais voit Montpellier revenir très fort. Derrière, Pau continue son impressionnante remontée. La lutte pour les premières places est particulièrement serrée.

Montpellier revient sur l’ASSE

Saint-Étienne reste leader du classement de Ligue 2 avec 25 points. Les Verts ont toutefois connu un coup d’arrêt au Roudourou. Battue 3-0 par Guingamp, l’ASSE reste sur huit victoires, un nul et deux défaites après onze journées. Sa différence de buts reste largement positive avec 23 buts marqués pour 11 encaissés.

Derrière, Montpellier réalise une excellente opération. Le MHSC s’est largement imposé à Annecy (3-0) et compte désormais 24 points. Les Héraultais ne sont donc plus qu’à une longueur des Stéphanois. Ils affichent également une série particulièrement intéressante avec quatre victoires sur leurs cinq dernières rencontres.

Pau complète actuellement le podium avec 20 points. Les Palois ont frappé fort vendredi soir en s’imposant 3-1 sur la pelouse de Metz. Il s’agit de leur cinquième victoire consécutive en championnat. Une dynamique qui permet au club béarnais de prendre quatre longueurs d’avance sur Nancy, quatrième.

Nancy reste donc quatrième avec 19 points. Reims suit avec 18 unités. Le Stade de Reims possède une particularité importante : il est toujours invaincu après dix rencontres. Les Rémois comptent quatre victoires et six matchs nuls avant leur déplacement de lundi à Reims pour affronter Sochaux.

Le Red Star occupe actuellement la sixième place avec 17 points. Le club audonien reste sur trois victoires consécutives et peut réaliser une très belle opération lundi face à Nancy. Une victoire lui permettrait de revenir à hauteur de son adversaire, voire de le dépasser selon la différence de buts.

Ligue 2 : une bataille très serrée derrière l’ASSE

La suite du classement confirme cette forte densité. Annecy est septième avec 16 points, malgré sa lourde défaite contre Montpellier. Dijon compte 15 points après son succès spectaculaire à Grenoble (3-1). Metz reste neuvième avec 14 unités après son revers à domicile contre Pau.

Dans la deuxième partie de tableau, Rodez s’est donné un peu d’air en dominant Dunkerque (1-0). Laval a également pris trois points précieux contre Boulogne-sur-Mer (1-0). Nantes et Clermont se sont quittés sur un match nul (1-1), tandis que Grenoble s’est incliné face à Dijon.

La situation reste particulièrement tendue en bas de tableau. Nantes compte seulement neuf points, tout comme Laval. Clermont possède huit unités et reste la seule équipe du championnat à ne pas avoir remporté le moindre match. Grenoble affiche également huit points et ferme la marche avec une différence de buts de -10.

Mais le classement peut encore évoluer lundi. Deux confrontations directes concernent en effet des équipes situées dans la première partie du tableau.

Le Red Star reçoit Nancy à 20h45. Les Audoniens restent sur trois succès consécutifs et auront l’occasion de se rapprocher du podium. Nancy, de son côté, doit réagir après sa défaite lors de la dernière journée.

Dans la foulée, Reims accueille Sochaux. Les Rémois peuvent provisoirement revenir à hauteur de Montpellier en cas de victoire. Ils pourraient même mettre une pression supplémentaire sur l’ASSE, toujours installée en tête malgré son revers à Guingamp.

Après cette 11e journée, les Verts conservent donc les commandes, mais leur marge n’est plus que d’un point sur Montpellier. Et avec Red Star-Nancy puis Reims-Sochaux lundi, le classement de Ligue 2 pourrait encore être sérieusement bouleversé.