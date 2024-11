Frédéric Antonetti a laissé un magnifique souvenir du côté de St-Etienne. L'entraîneur corse a permis au club stéphanois de remonter en Ligue 1 en 2004, avant de faire ses valises suite à la non-reconduction de son ami, Christian Villanova, par le nouveau propriétaire du club, Bernard Caïazzo. De retour à Bastia (Ligue 2) cette saison, le coach insulaire porte un projet sportif ambitieux. Il vient toutefois de prendre du plomb dans l'aile...

En mai dernier, alors que son retour venait d'être officialisé, Frédéric Antonetti, ex-entraîneur de l'ASSE, envisageait de radicalement changer la politique sportive de Bastia. Sur A Corsica TV il déclarait alors :

"Michel Moretti, Lilian Laslandes, avec les joueurs et les dirigeants, ont bien assuré le maintien, il faut saluer leur performance. Ensuite il faut structurer. J'en discutais avec Claude Ferrandi, essayons de passer des saisons un peu plus dans la tranquillité. Il faut définir ce qu'il faut comme entraîneur à Bastia : il faut un entraîneur-formateur. Pas un "entraîneur-utilisateur", avec des joueurs plus expérimentés, plus anciens. On va complètement changer de cap. On va prendre des joueurs à potentiel, qui pourront un jour jouer en Ligue 1. Mais des joueurs qu'il va falloir former."

Le recrutement sur l'Île de Beauté est également un enjeu. "On a toujours un à 2 joueurs par an en Corse capables de faire une carrière. Il ne faut pas les rater et on va tout faire pour ne pas les rater."

Objectif ? Que les droits de mutation des joueurs partant du club rapportent à terme l'équivalent de 33 % du budget du club.

La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a communiqué, ce mercredi, les résultats de ses auditions de mi-saison concernant plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Si la majorité des clubs contrôlés échappent à des sanctions provisoires, Bastia et Orléans subissent des mesures sévères.

Ainsi, le Sporting Club de Bastia se retrouve dans une situation qu'il a déjà connue par le passé. La DNCG a prononcé plusieurs sanctions à l’encontre du club corse :

Un encadrement de la masse salariale ,

, Une interdiction de recruter à titre onéreux ,

, Et, surtout, une rétrogradation à titre conservatoire en National à l'issue de la saison.

Cette décision, bien que provisoire, marque un coup dur pour Bastia, qui devra fournir des garanties solides pour espérer inverser la tendance. Le projet sportif porté par Fred Antonetti prend déjà du plomb dans l'aile, seulement six mois après son arrivée.