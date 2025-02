Si l’ASSE peine à redresser la barre, l’un de ses principaux concurrents pour le maintien n’avance guère plus. Le Stade de Reims a décidé de se séparer de son entraîneur Luka Elsner ce lundi matin, au lendemain d’une nouvelle défaite à domicile face au FC Nantes (1-2). Son adjoint, Samba Diawara, prendra la relève jusqu’à la fin de la saison.

Reims plonge et change d’entraîneur

Arrivé l’été dernier pour succéder à Will Still, Luka Elsner n’aura tenu que six mois à la tête du Stade de Reims. Sous contrat jusqu’en 2026, le technicien slovène était déjà sur la sellette depuis plusieurs semaines en raison des mauvais résultats de son équipe. La défaite contre Nantes aura été celle de trop. Pour tenter de relancer la dynamique, le club champenois a choisi la solution interne : Samba Diawara, adjoint du club depuis plusieurs saisons, dirigera l’équipe jusqu’en juin. Il avait déjà assuré un intérim en début d’année 2024 après le départ précipité de Will Still.

Un bilan catastrophique depuis octobre

Reims, qui s’était imposé 3-0 au Havre le 10 novembre, n’a plus gagné depuis près de trois mois. Pire encore, les Rémois affichent un bilan désastreux depuis le 20 octobre :

1 seule victoire en 13 matchs

5 matchs nuls

7 défaites

Les Champenois avaient bien commencé la saison, mais ont plongé au classement, au point de devenir un concurrent direct de l’ASSE dans la course au maintien.

Un match décisif à l’horizon pour l'ASSE

L’ASSE se déplacera à Reims pour l’avant-dernière journée du championnat, une rencontre qui pourrait être déterminante pour l’avenir des Verts en Ligue 1. Si les hommes d’Eirik Horneland veulent s’en sortir, il faudra profiter des difficultés des adversaires directs et engranger un maximum de points d’ici là.

En attendant, les Verts doivent déjà se concentrer sur leur prochain défi : la réception du Stade Rennais ce samedi soir. Une réaction est impérative.