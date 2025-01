Après avoir réalisé une performance exceptionnelle en Ligue des champions, le LOSC reçoit l'ASSE ce samedi soir. Une rencontre que Bruno Génésio est loin de prendre à la légère. Il s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Bruno Génésio (Entraîneur du LOSC) : "On s'est laissé la soirée pour profiter. Il est important dans ces moments d'en profiter, de les apprécier, de les vivre pleinement. Ce n'est pas si fréquent dans une carrière de joueur ou d'entraîneur. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'ambiance et la communion qu'il y a eu entre le public, et les joueurs. Ce sont des moments qu'il faut savoir apprécier.

Le LOSC sans capitaine

Bruno Génésio (Entraîneur du LOSC) : "L'absence de Benjamin André ? C'est le capitaine, il est important pour le groupe. En dehors de l'aspect expérience qui est très important pour gérer les situations dans un match, c'est un garçon qui est très cultivé tactiquement. Il est de régler des problèmes tactiques. C'est un garçon qui est un compétiteur hors pair et qui amène cette énergie à cette équipe."

Une revanche à prendre

Bruno Génésio (Entraîneur du LOSC) : "On a bien en travers de la gorge la défaite du match aller. Non pas parce qu'ils ne le méritaient pas. Au contraire, ils ont mérité de gagner. Mais c'est un match, où on n'avait pas été à la hauteur dans beaucoup de domaines. Ce match nous a peut-être servi pour la suite, mais sur le coup nous a fait beaucoup de mal. On a une revanche aussi vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à ça.

L'ASSE ? C'est une équipe qui est différente, qui propose un jeu beaucoup plus ambitieux. On sait très bien que la Ligue 1 est un championnat très difficile. On a vu le match de Saint-Etienne contre Nantes, et contre Auxerre. Quel que soit le classement des équipes qu'on affronte, il faut donner 100 % pour avoir une chance de le gagner. En donnant 100 %, vous avez une chance de le gagner. Vous n'êtes pas sûr de le gagner, mais vous avez une chance de le gagner. Si vous donnez un peu moins que 100 %, vous avez de grandes chances de ne pas gagner. À nous d'être prêts. C'est toujours la difficulté après un match comme celui de mercredi où tout le monde nous a encensés. Il y a une certaine euphorie et peut-être un confort qui peut s'installer. Donc c'est à nous de préparer ça du mieux possible pour justement éviter un relâchement."