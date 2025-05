Avant de retrouver l’AS Saint-Étienne pour un match capital dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, le Stade de Reims se déplaçait à l’Allianz Riviera pour y défier l’OGC Nice ce vendredi soir. Un match à enjeux pour des Rémois encore sous la menace de la zone rouge et bien décidés à aborder le sprint final avec confiance.

La 32e journée de Ligue 1 s’ouvrait avec une affiche scrutée de près par tous les supporters de l’ASSE. Car avant de recevoir les Verts la semaine suivante à Auguste-Delaune, le Stade de Reims devait d’abord négocier un déplacement périlleux chez une formation niçoise toujours ambitieuse dans la course à l’Europe.

Si les Rémois se savaient observés, notamment par leurs concurrents directs comme Nantes, Le Havre, Angers ou encore Saint-Étienne, ils avaient à cœur de se rassurer et de prendre des points précieux dans l’optique du maintien. Le coach Samba Diawara avait misé sur la rigueur et la solidité pour contenir les offensives des Aiglons.

Un match sous tension avant de retrouver l’ASSE

À l'Allianz Riviera, les Rémois ont tenté d’afficher plus de consistance que lors de leur dernière sortie, où le doute avait trop souvent pris le dessus sur l’enthousiasme. Avec des éléments comme Keito Nakamura, le Stade de Reims avait des atouts offensifs pour tenter de faire la différence face aux Niçois.

Une rencontre déterminante pour la course au maintien en Ligue 1

Ce match à Nice représentait donc bien plus qu’une simple rencontre de championnat pour les Rémois. Il s’agissait d’une répétition générale avant le choc à venir face à l’AS Saint-Étienne, où les Verts pourraient jouer gros dans la quête du maintien.

Le résultat de ce duel sur la Côte d’Azur conditionnera sans doute l’état d’esprit avec lequel les Rémois aborderont la réception des Verts à Delaune. Une victoire les aurait mis dans de meilleures dispositions psychologiques, tandis qu’un revers aurait renforcé la pression pesant sur leurs épaules.

À l’inverse, les Stéphanois auront observé ce match avec attention, eux qui se déplaceront en Champagne avec l’objectif d’aller chercher des points essentiels dans la lutte pour la 15e place, synonyme de maintien direct.

Nice - Reims : Le Résumé

Nice s’est imposé 1-0 face à Reims lors de la 32e journée de Ligue 1 grâce à un but précoce de Morgan Sanson à la 15e minute. Solides défensivement, les Aiglons ont su contenir les offensives rémoises malgré une pression plus marquée en seconde période. Reims a procédé à plusieurs changements pour tenter de revenir au score, mais la défense niçoise est restée compacte. Le match s’est terminé après huit minutes de temps additionnel, sans que le score n’évolue. Une victoire importante pour Nice dans la course à l’Europe, tandis que Reims repart bredouille malgré une prestation correcte.

A noter la blessure du jeune ailier Martial Tia. Les Rémois recevront l’ASSE avant de se déplacer à Lille en clôture du championnat. Ils restent provisoirement à 6 points de l’ASSE.