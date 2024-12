La 15ème journée de championnat de Ligue 1 s'est achevée hier soir avec la victoire du PSG sur l'OL (3-1). C'est l'ASSE qui avait ouvert le bal avec une défaite dès vendredi à Toulouse. Retour sur l'ensemble des résultats de cette 15ème journée de Ligue 1, pass forcément défavorables à l'ASSE.

Toulouse-ASSE : 2-1 : Toulouse a arraché une victoire contre Saint-Étienne (2-1). Après une première période terne, les Verts ont pris l’avantage grâce à Stassin (53’), avant que Babicka n’égalise presque immédiatement (55’). Les Toulousains, plus entreprenants en seconde période, ont finalement trouvé la faille par Aboukhlal (85’), validé après une vérification VAR pour un hors-jeu limite. Toulouse se rapproche des places européennes, tandis que Saint-Étienne, malgré des progrès à l'extérieur, reste en grande difficulté et passera les fêtes en position de barragiste. Le réalisme des Violets a fait la différence dans cette rencontre disputée.

L'ASSE touche le Graal et s'écroule !

Marseille-Lille : 1-1 : Olympique de Marseille, en quête de rapprocher le PSG en tête du classement, a été tenu en échec par Lille (1-1). Le Vélodrome a vibré grâce à l'ouverture du score de Quentin Merlin à la 28ᵉ minute, sur une rare incursion marseillaise dans la surface adverse. Les Lillois, dominateurs, ont finalement égalisé dans le temps additionnel (87ᵉ) par Bafodé Diakité, sur un coup franc parfaitement exécuté par Rémy Cabella. Marseille, malgré une nette possession de balle (60,6 %), a souvent peiné à concrétiser ses occasions, notamment avec un Geronimo Rulli impérial dans les cages. Lille, plus incisif, a réussi à tirer son épingle du jeu malgré plusieurs interventions décisives du gardien argentin.

Auxerre-Lens : 2-2 : Lens a été accroché à Auxerre (2-2). Les Lensois ont mené deux fois grâce à Nzola et Osho, mais Auxerre, solide à domicile, a répondu par Perrin et El Aynaoui. Malgré une nette domination (62 % de possession, 16 tirs), les Sang et Or manquent d'efficacité et restent 6e, ratant l'occasion d'intégrer le top 5. Auxerre, 8e, confirme sa solidité à domicile avec 5 victoires, 2 nuls et une seule défaite.

Reims-Monaco : 0-0 : L'AS Monaco et le Stade de Reims se quittent sur un score nul et vierge (0-0) après un match pauvre en occasions nettes. Les Monégasques, dominateurs avec 65 % de possession, ont manqué de tranchant dans le dernier geste, malgré des tentatives de Minamino et Ben Seghir. Reims, bien regroupé en défense, a aussi raté plusieurs opportunités, notamment par Nakamura et Diakité. La transversale a sauvé Monaco en seconde période. Avec ce résultat, Monaco reste au contact des leaders, tandis que Reims stagne à la 10e place.

Montpellier-Nice : 2-2 : Montpellier et Nice se quittent sur un nul 2-2. Les Aiglons ont ouvert le score par Laborde avant une réponse rapide de Chotard pour les locaux. Bouanani a redonné l’avantage à Nice avec un superbe tir en première mi-temps. En fin de match, Théo Sainte-Luce a égalisé pour Montpellier après un contre parfaitement mené par Al-Tamari. Les deux équipes ont eu des occasions pour s’imposer, notamment en fin de rencontre, mais ni Lecomte ni Bulka n’ont cédé. Ce résultat maintient Nice à la 6ᵉ place et laisse Montpellier en difficulté, dernier de Ligue 1.

L'ASSE sauvée par Rennes, Brest et Strasbourg !

Rennes-Angers : 2-0 : Rennes s'impose face à Angers (2-0) dans un duel pour le maintien. Après une première période timide, les Bretons prennent l’avantage grâce à Albert Gronbaek, remplaçant inspiré, qui marque de la tête à la 33e minute sur un centre d'Assignon. Angers, plus combatif en seconde période, manque de réalisme offensif. Dans le temps additionnel, Lorenz Assignon profite d'une erreur défensive pour sceller la victoire avec un tir dévié. Cette victoire permet à Rennes de respirer au classement, tandis qu’Angers reste en difficulté avant de retrouver la Coupe de France.

Le Havre-Strasbourg : 0-3 : Strasbourg s'impose 3-0 face au Havre au Stade Océane, décrochant sa première victoire à l'extérieur cette saison en Ligue 1. Habib Diarra ouvre le score à la 28e minute d'une demi-volée puissante et Nanasi lui emboîte le pas 4 minutes plus tard, avant qu'Andrey Santos, meilleur buteur alsacien avec six réalisations, ne scelle la victoire en fin de match (90e) sur un cafouillage dans la surface havraise. Malgré une domination territoriale et de nombreuses tentatives, Le Havre s'est heurté à une défense strasbourgeoise bien organisée et un pressing collectif efficace. Les Havrais, désormais 17es, ont été hués par leur public. Strasbourg, réaliste, respire avec quatre points d'avance sur la zone rouge.

Brest-Nantes : 4-1 : Brest a dominé Nantes 4-1 lors d'un match marqué par une nette supériorité des Finistériens, surtout en première mi-temps. Kamory Doumbia a ouvert le score (24'), suivi d'une tête de Chardonnet (27'). Nantes a réduit l'écart grâce à Douglas Augusto (48'), mais Brest a repris le contrôle en fin de match. Abdallah Dipo Sima a inscrit un doublé (88', 90'+3) pour sceller la victoire. Malgré une meilleure intensité après la pause, les Nantais ont été trop imprécis face à une défense brestoise bien organisée et un Coudert vigilant. Brest conclut une semaine parfaite et conforte sa position en Ligue 1.

PSG-Lyon : 3-1 : Le PSG a dominé l'OL 3-1. Après une entame de feu, Paris a pris l'avantage grâce à Dembélé, servi par Doué (1-0, 8e), puis Vitinha a transformé un penalty provoqué par Tolisso (2-0, 14e). Lyon a réagi avant la pause, Mikautadze réduisant l'écart sur une passe de Cherki (2-1, 40e). En seconde période, malgré des changements offensifs de Pierre Sage, l'OL n'a jamais réussi à concrétiser. À la 88e, Ramos scellait la victoire après une frappe de Barcola détournée (3-1). Paris prend sept points d'avance en tête du classement.

Le classement de la Ligue 1