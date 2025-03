Le Montpellier Hérault vit une saison cauchemardesque. Bon dernier de Ligue 1, le club pailladin ne parvient pas à redresser la barre et s’enfonce un peu plus dans la crise. Si l’ASSE, avant-dernier, peine aussi à trouver la bonne dynamique, le MHSC semble, lui, totalement abandonné par ses cadres, incapables de porter l’équipe dans cette lutte pour le maintien.

Un gardien en perdition en Ligue 1

Si Benjamin Lecomte n’est pas l’unique responsable de la faillite défensive montpelliéraine, son impact est aujourd’hui inquiétant. Le portier héraultais détient un triste record : celui du pire bilan défensif des cinq grands championnats européens. Incapable de garder sa cage inviolée, il incarne malgré lui les difficultés défensives abyssales du MHSC, qui a déjà encaissé 59 buts en 25 journées, une statistique alarmante. Le portier n'a réalisé aucun clean-sheet cette saison. Gautier Larsonneur reste relativement proche avec un bilan de 57 buts encaissés cette saison en Ligue 1.

Delort, un retour fantomatique en Ligue 1 ?

Montpellier espérait retrouver son buteur providentiel en rappelant Andy Delort cet hiver, mais le pari tourne au fiasco. Depuis son retour dans l’Hérault cet hiver, l’attaquant n’a pas marqué le moindre but et, pire encore, n’a connu que des défaites sous le maillot montpelliérain. Loin du leader charismatique qu’il incarnait autrefois, Delort peine à retrouver son impact dans une équipe en grande souffrance.

Savanier, un génie en panne d’inspiration

Dans cette descente aux enfers, même le capitaine et maître à jouer, Téji Savanier, semble en difficulté. Réputé pour sa vision du jeu et sa qualité technique, il détient pourtant un record peu flatteur : le joueur ayant raté le plus de passes en Ligue 1 cette saison. Certes, ce chiffre peut être mis en perspective avec le nombre de passes tentées, mais il souligne une réalité préoccupante : le leader technique du MHSC ne parvient plus à orienter le jeu ni à faire briller son équipe.

Une finale face à l'ASSE

Si Montpellier se retrouve dans cette situation catastrophique, c’est aussi parce que ses joueurs d’expérience n’assument pas leur rôle. Une équipe en difficulté a besoin de leaders forts, capables de hisser leur niveau de jeu pour inverser la dynamique. Or, aujourd’hui, ni Lecomte, ni Delort, ni même Savanier ne parviennent à endosser ce rôle.

Avec seulement 21 points en 25 journées, le club est plus que jamais en grand danger. Dimanche, face à une ASSE elle aussi en quête de survie, les Pailladins joueront une véritable finale pour le maintien. Reste à savoir si leurs cadres auront un sursaut d’orgueil face à l'ASSE.