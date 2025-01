L’ultime journée de championnat de Ligue 1 concernant les matchs aller va se jouer ce week-end, avec quelques rencontres cruciales, que ce soit pour la lutte en haut de tableau ou pour le maintien. Quels sont les enjeux de cette dix-septième journée de championnat ?

Dès vendredi soir à 19h00, c’est l’AS Monaco qui ouvrira le bal face au FC Nantes. Les Monégasques, classés 3es et en embuscade derrière Marseille, devront absolument l’emporter chez l’actuel barragiste de Ligue 1. La place sur le podium est en jeu pour Monaco. Quant à Nantes, en cas de victoire, il repositionnerait provisoirement Saint-Étienne à la 16e place, synonyme de barrage. La bonne opération pour les Verts serait donc un succès monégasque.

Lyon pour enfoncer Brest ?

Toujours vendredi à 19h00, Auxerre accueillera Lille. L’étonnant promu bourguignon, actuellement 9e en Ligue 1, recevra une équipe lilloise qui ne perd plus depuis cinq rencontres, mais ne gagne pas non plus systématiquement (deux victoires et trois matchs nuls). Les Nordistes devront s’imposer sous peine de voir Monaco s’envoler et s’assurer la 3e place à la fin des matchs aller.

Samedi, trois rencontres sont au programme. À commencer par l’Olympique Lyonnais, qui se déplacera à Brest dès 17 h 00. Les Brestois, brillants sur la scène européenne, ont plus de mal en championnat puisqu’ils sont classés 12es et ne comptent que trois petits points d’avance sur l’AS Saint-Étienne. Lyon, malgré une victoire difficile à domicile face à la lanterne rouge Montpellier, peut se targuer d’avoir remporté trois de ses cinq dernières rencontres et postule désormais à une place européenne. Brest est averti et pourrait basculer dans une zone dangereuse en cas de défaite.

Reims, battu à Saint-Étienne la semaine dernière, accueillera Nice, qui reste sur une belle série de deux victoires et un nul en trois rencontres. Si les Rémois affichent le même visage que contre les Verts à Geoffroy-Guichard, ils risquent de subir les foudres d’une attaque niçoise très prolifique en ce début d’année.

Rennes derrière l'ASSE à la fin des matchs aller ?

À 21 h 00, Steve Mandanda et son équipe de Rennes recevront l’Olympique de Marseille, bien calé à la 2ᵉ place du classement. Si les Marseillais ne peuvent pas dépasser le Paris Saint-Germain et jouer le titre honorifique de champion des matchs aller, ils auront tout intérêt à l’emporter pour distancer Monaco. Côté rennais, malgré des investissements conséquents, les résultats ne sont pas au rendez-vous avec seulement deux victoires pour trois défaites lors des cinq dernières rencontres. L’équipe de Sampaoli vit une saison cauchemardesque et ne compte qu’un petit point d’avance sur Saint-Étienne, qui pourrait passer devant en cas de bon résultat à Paris et de défaite des Bretons.

Le Havre, dix-septième et avant-dernier, accueillera Lens, 7e. Les Havrais sont sur une terrible série de quatre défaites consécutives, tandis que les Lensois, après trois bons résultats, ont chuté la semaine dernière. Ils voudront impérativement se relancer face à l’avant-dernier de Ligue 1.

Le match de la peur entre Montpellier et Angers !

À 17h15, deux rencontres auront lieu sur le nouveau multiplex de DAZN. Montpellier affrontera Angers dans un match crucial pour le maintien. Les Montpelliérains, bons derniers, accueilleront des Angevins, promus et actuellement 14es, mais toujours proches de la zone rouge. Cette rencontre est primordiale pour Montpellier, qui pointe déjà à sept longueurs du premier non relégable, Saint-Étienne. Sauront-ils éviter le précipice ?

De son côté, Toulouse recevra Strasbourg pour une confrontation marquée par l’analyse des données, domaine où ces deux clubs excellent en matière de recrutement. Avec des effectifs jeunes et des entraîneurs aux idées neuves, ce match s’annonce très intéressant.

La confirmation pour l'ASSE face au champion de Ligue 1 ?

Enfin, Saint-Étienne se déplacera dimanche à 20 h 45 au Parc des Princes pour affronter le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Si les Verts ont montré de belles promesses face à Reims la semaine dernière, il serait présomptueux d’imaginer un exploit face aux Parisiens, invaincus depuis plusieurs semaines. L’écart entre les effectifs est considérable et les trois points semblent promis au PSG. Toutefois, la belle attitude des hommes du nouvel entraîneur Horneland inspire un certain optimisme. Si l’exploit d’un match nul semble difficilement atteignable, un doute subsiste, et cette rencontre vaudra le détour, ne serait-ce que pour observer si les Stéphanois sont capables de reproduire les efforts et l’état d’esprit affichés face à Reims.

Programme de la J17

Vendredi 10 janvier 2025 :

19:00 : Nantes - Monaco

: Nantes - Monaco 21:00 : Auxerre - Lille

Samedi 11 janvier 2025 :

17:00 : Brest - Lyon

: Brest - Lyon 19:00 : Reims - Nice

: Reims - Nice 21:00 : Rennes - Marseille

Dimanche 12 janvier 2025 :

15:00 : Le Havre - Lens

: Le Havre - Lens 17:15 : Montpellier - Angers

: Montpellier - Angers 17:15 : Toulouse - Strasbourg

: Toulouse - Strasbourg 20:45 : Paris SG - Saint-Étienne

Classement de Ligue 1