Battus par le LOSC ce dimanche (0-2), les Angevins continuent de s’enfoncer dans la zone rouge. À trois journées de la fin, le gardien Yahia Fofana (Angers) ne cache plus son inquiétude et appelle à une prise de conscience collective.

Angers s’est encore compliqué la tâche dans la lutte pour le maintien. En s’inclinant à domicile contre Lille (0-2) lors de la 31e journée de Ligue 1, les Angevins ont signé une neuvième défaite sur leurs dix derniers matches. Une série noire qui commence sérieusement à peser sur les têtes, comme l’a exprimé le gardien Yahia Fofana après la rencontre dans les colonnes de Ouest-France. « La situation commence à être critique, les autres arrivent derrière. Il faut une prise de conscience collective. »

Frustré, mais lucide, Fofana (Angers) a analysé sans détours le nouveau revers de son équipe : « On a fait un bon début de match, une grosse première mi-temps, mais on n’arrive pas à concrétiser nos deux occasions très franches. Le but qu’on prend en fin de première mi-temps nous a fait très mal. »

Le gardien angevin reconnaît que son équipe n’est pas en confiance, plombée par l’enchaînement des défaites et le manque de réussite offensive. Un mal récurrent qui empêche le SCO de capitaliser sur ses temps forts : « On a l’impression que tout est contre nous, tout est compliqué. On a beaucoup de blessés qui ont du mal à revenir. On joue avec des jeunes, et pour la lutte au maintien, c’est difficile. On manque d’expérience. »

Un manque de lucidité pour Angers

Mais au-delà des difficultés sportives, c’est surtout l’état d’esprit de certains joueurs qui inquiète le portier de 23 ans : « Je pense que tout le monde n’a pas pris conscience de la situation. On n’est pas en confiance, on ne gagne pas, donc certaines personnes de l’équipe… ou peut-être moi, je ne sais pas… on n’a peut-être pas pris conscience. »

Des mots forts qui traduisent la tension grandissante dans le vestiaire angevin. Fofana en appelle désormais à une vraie réaction de groupe, estimant que seul un électrochoc mental pourra relancer le SCO dans ce sprint final.

Nantes, le match de la dernière chance du SCO ?

La suite ? Un déplacement déjà décisif à Nantes, autre concurrent direct dans la course au maintien. Un choc que le gardien définit lui-même comme « un match à six points ». Le SCO, toujours hors de la zone des barrages mais sous la menace directe de ses poursuivants, jouera sans doute là une grande partie de son avenir en Ligue 1. « On est dans les cordes, mais pas encore barragiste. Nos adversaires se rapprochent, c’est stressant. Mais on a un match la semaine prochaine face à Nantes où on pourra se racheter. »

Après cette nouvelle alerte lancée par l’un des cadres de l’effectif, reste à savoir si le groupe angevin saura répondre présent sur la pelouse de la Beaujoire.

Calendrier d'Angers (30 points)