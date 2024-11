Face à l’OL, les Verts ont certes démontré leur capacité à rivaliser, mais cette impression de maîtrise reste tout de même insuffisante. « Les statistiques et le contenu tendent à prouver le contraire ».

En réalité, cette équipe stéphanoise a peiné à inquiéter véritablement son adversaire, un face-à-face de Sissoko sera sans doute retenue longtemps par les supporters stéphanois... Sous la direction d’Olivier Dall'Oglio, désormais surnommé « Monsieur Bricolage », l’équipe est devenue experte en ajustements défensifs. L’entraîneur a dû se résoudre à bricoler avec les moyens du bord pour éviter une nouvelle déroute.

« Quel est le projet quand Sainté a le ballon ? »

Guillou met en avant les problèmes auxquels Dall'Oglio est confronté et qu'il doit résoudre au plus vite : « Coach ODO semble à l’aise dans son costume de Monsieur Bricolage. » Face aux Lyonnais, l’ASSE a fait le choix de délaisser presque totalement le jeu offensif pour ne pas s’exposer aux attaques des adversaires. « Les leitmotivs sont toujours les mêmes : générosité du collectif, résister en reculant et connexion immédiate à la perte du ballon. » Le collectif de l'ASSE a tenté de ralentir les attaques lyonnaises en créant des changements de possession pour lancer les contres, principalement en direction de Stassin. « Volonté de provoquer le changement de possession pour envoyer sur orbite l’attaquant belge. [...] Pour le moment, ce dernier semble plus prompt à s’exprimer dans les médias que de faire cracher la poudre sur les pelouses de Ligue 1. »

Toutefois, le consultant ne se contente pas de saluer les efforts défensifs de l’ASSE. Il pointe du doigt le manque d’ambition offensive. Il s’interroge : « Quel est le projet quand Sainté a le ballon ? » Avec un jeu trop axé sur les transitions et les coups de pied arrêtés, l’ASSE montre une faiblesse criante dans sa capacité à porter le danger chez l'adversaire. Guillou rappelle ainsi l’importance de jouer vers l’avant, soulignant que « jouer vers le but adverse peut être parfois euphorisant ».