La réserve de l'ASSE jouait à 18h hier contre Hauts Lyonnais, un match qui pouvait assurer définitivement son maintien. C'est chose faite avec un nul (0-0) qui suffit à s'assurer une place la saison prochaine dans cette poule relevée de National 3 région Rhône Alpes-Auvergne. À l'issue de la rencontre, Sylvain Gibert, le coach de cette équipe nous a livré son ressenti sur le match. Ça

ASSE : Delacroix, Makhloufi, Ndiaye, Mouton J., Kinunga, Gadegbeku, Gauthier (puis Cateland, 79e), Fall, Miladinovic (puis El Jamali, 63e), Kies, N’Guessan (puis Cheikh, 84e). Entraîneur : Sylvain Gibert

"C'est un match auquel on s'attendait face à une équipe solide qui joue pour son maintien avec des joueurs expérimentés. Un match difficile dans un contexte compliqué. Je pense qu'on fait plutôt un bon début de match avec une grosse occasion d'Antoine (Gauthier) dès la 2e minute avec une belle frappe juste à côté. On fait des bonnes choses, mais plus la mi-temps avance, plus on commence à se désorganiser, lié peut-être à un manque de patience. On perd plus de ballons et du coup ils nous mettent davantage en danger. À la mi-temps, j'ai insisté sur le fait qu'on reprenne les bases notamment avec nos meilleurs Cheikh et Antoine et qu'on se remette sur le plan de jeu qu'on avait mis en place toute la semaine."

"Ce point nous maintient officiellement et c'est la grosse satisfaction car c'était l'objectif et ça vient récompenser le travail de tout un groupe depuis le début de saison." (Sylvain Gibert après Hauts Lyonnais-ASSE)

"La deuxième a été débridé avec du jeu en transition. On peut regretter certains choix ou le déchet technique car on aurait pu marquer. Le point positif de notre côté, c'est qu'eux, ils ont été essentiellement dangereux sur coup de pied arrêté. Ils ont été solides défensivement et notre gardien nous a aussi soulagé (Noa Delacroix). Forcément, on aurait aimé gagner mais il y a des matchs qu'il faut savoir ne pas perdre surtout pour une équipe jeune comme la nôtre, c'est un apprentissage d'obtenir ce point qui nous maintient officiellement et c'est la grosse satisfaction car c'était l'objectif et ça vient récompenser le travail de tout un groupe depuis le début de saison."