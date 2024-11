Après une coupure de deux semaines, les joueuses de l'ASSE s'apprêtent à retrouver la compétition. Malgré un début de saison réussi avec trois victoires, les Stéphanoises ont marqué le pas lors des deux derniers matchs. Deux défaites consécutives contre Le Havre et Dijon, deux adversaires qui semblaient pourtant à leur portée sur le papier. Ce samedi à 21h, en déplacement à Strasbourg, les Vertes tenteront de se relancer.

Se relancer après deux défaites consécutives

Le début de saison de l'ASSE est difficile à interpréter. Capables de battre des équipes de haut niveau comme le Paris FC (1-0), les Stéphanoises ont également montré des lacunes importantes face au Havre (5-1). À domicile contre Dijon, l’équipe de Laurent Mortel n'a pas su reprendre confiance. Le coach s'est montré particulièrement agacé à la fin de cette rencontre, comme l’illustrent ses propos sur le site officiel du club :

"Je ne reconnais pas mon équipe. Je viens de leur dire que j’avais un sentiment de honte sur ce qu’on a été capables de produire aujourd’hui. On n’a fait que répéter les erreurs individuelles, que répéter des fautes techniques, sans être capables de faire trois passes d’affilée. On a eu un quart d’heure intéressant au début du match où, avec un peu de réussite, on aurait pu mener au score. Mais ensuite, on s’est effondrés. Il y a des attitudes qui me dérangent, on a été transparents. Quand c’est une joueuse qui est transparente, on peut encore gérer. Mais quand plusieurs le sont, ça devient difficile."

Du renouveau dans l'effectif de l'ASSE ?

Plusieurs joueuses sont parties en sélection, comme Cindy Caputo avec l’équipe de France ou encore Amandine Pierre-Louis avec Haïti. Ce changement d’air pourrait leur faire du bien avant de retrouver le groupe. Laurent Mortel a d'ailleurs déclaré :

"J’aurais pu changer 80 % de mon équipe à la mi-temps. On a tenté de réajuster, mais ça n’a pas fonctionné."

Face à Strasbourg, des changements dans le onze de départ sont à prévoir. Le coach pourrait donner plus de temps de jeu à certaines joueuses jusqu'ici remplaçantes. Toutefois, l’effectif reste limité. Chaque joueuse a donc l’opportunité de se montrer lorsque les choses ne tournent pas rond.

Strasbourg, un adversaire à la portée de l'ASSE ?

Avant-dernières du championnat, les Alsaciennes n’ont toujours pas remporté le moindre match officiel cette saison. Leur dernière victoire remonte à un match de préparation, le 13 septembre dernier, justement contre l’ASSE (2-1). Ce samedi, les Vertes devront montrer un tout autre visage si elles veulent se relancer dans le championnat.

Arbitre central : Maika Vanderstichel

: Maika Vanderstichel Arbitre assistant 1 : Mélissa Rossignol

: Mélissa Rossignol Arbitre assistant 2 : Siham Boudina

: Siham Boudina Arbitre remplaçante : Cécile Bessière

: Cécile Bessière Délégué principal : Patrick Belissant

: Patrick Belissant Délégué adjoint : Michel Thomas

Crédit photo : Allez_LesVertes