Battues dans les tout derniers instants par Dijon (1-0) le 12 avril, les joueuses de l'ASSE n'ont encore pas officiellement obtenu leur maintien à deux journées de la fin. C'est sur leur pelouse, ce mercredi à 21h, face à Strasbourg, qu'elles tenteront de valider leur place en Arkema Première Ligue.

Sur la pelouse du stade Gaston-Gérard, l'ASSE a été tout sauf ridicule face aux quatrièmes du championnat. Héroiques, avec plusieurs sauvetages (Gignoux, Bogi, Champagnac...), les Vertes ont finalement fini par craquer sur l'ultime occasion dijonnaise. Après la rencontre, le coach des Vertes, Marc-Antoine Brihat a réagi.

"Je retiens malgré tout l'investissement"

"On est cohérentes sur les deux mi-temps, mais voilà la différence entre une équipe qui joue les Play-Offs et une équipe qui joue le maintien : sa capacité à être efficace et à faire mal à tout moment. Dans les arrêts de jeu, ça se joue sur des détails mais aujourd'hui Dijon a réussi à nous faire mal à la fin, sur un centre. Je retiens malgré tout l'investissement et si on garde le même état d'esprit sur les semaines à venir, on ira chercher un résultat contre Strasbourg ou contre Guingamp."

Strasbourg, un adversaire à la portée de l'ASSE

Sur le papier, cette équipe de Strasbourg n'est pas plus forte que l'ASSE. 10 ème d'Arkema Première Ligue, les alsaciennes comptent actuellement 12 points, soit 4 de moins que l'ASSE. Les alsaciennes restent sur un match nul, 1-1 contre le Le Havre. Il s'agit donc d'un match très important pour les deux clubs qui ont pour ambition de se maintenir lors de cette rencontre. Les stéphanoises auront besoin de votre soutien. Rendez-vous ce mercredi à 21h sur la pelouse du stade Salif Keita.