Les féminines de l'ASSE jouaient ce vendredi soir au stade Geoffroy Guichard contre le PSG. En parallèle du match de l'équipe masculine, les filles se sont, elles aussi, inclinés contre le club de la capitale (3-0). Plongez dans les coulisses de cette rencontre avec 6 minutes de vidéos exclusives.

ASSE 0-3 Paris SG

11e journée d'Arkema Première Ligue

Vendredi 13 décembre à 21h00 au stade Geoffroy-Guichard

Mi-temps : 0-2

Buts : Katoto (18e, 90e+2), Leuchter (22e) pour le Paris SG

ASSE : Gignoux, Belkhiter (puis Job 85'), Bogi, Mayi Kith, Romanelli (puis Connesson 73'), Champagnac (puis Ferrière 90+3'), Bataillard, Cambot (puis Maniouloux 85'), Stratigakis (puis Aznar 90+3'), Pierre-Louis, Lamontagne. Entraineur : Laurent Mortel

La réaction de Laurent Mortel en après-match

Son ressenti sur la rencontre : "Je suis forcément déçu d’avoir perdu mais quand on joue contre ce genre d'équipe on connaît l’issue. il faut avoir l'honnêteté de reconnaître la différence entre les effectifs. Le Paris SG est une des meilleures équipes de France et d'Europe. Contre des joueuses comme De Almeida, Griedge Mbock et Karchaoui. Le rapport de force est déséquilibré, ce n’est pas manquer de respect à notre équipe de le dire. Il suffit de compter le nombre d’internationales et de voir la profondeur des bancs des deux équipes. Malgré tout on a répondu présent. On voulait exister et on l’a fait, notamment en deuxième. Même à 0-2, on savait que le PSG ne serait pas à l'abri et ça s'est quasiment avéré car il y a ce poteau et quelques occasions. Les joueuses ont été dignes, elles ont fourni les efforts nécessaires pour ne pas avoir de regrets."

Jouer à Geoffroy Guichard : "Au nom du groupe, je veux dire merci à ces supporters, ces familles qui se sont déplacés malgré des conditions peu favorables. Le vent, le froid et notre équipe de Ligue 1 qui jouait en même temps que nous, ça n'a pas aidé à remplir le stade et pourtant plus de 4000 personnes se sont déplacées pour nous voir jouer. Ça donne envie de renouveler cette expérience dans d'autres conditions et contre un autre adversaire Si on veut promouvoir le football féminin, il faut aussi qu’on puisse prendre des points à Geoffroy-Guichard. Ça permettrait de continuer à mettre en valeur notre travail, à promouvoir et développer notre section féminine."

L'inside de l'ASSE

Crédit photo : asse.fr