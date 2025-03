Le transfert de Mathis Amougou à Chelsea cet hiver a été l’un des grands feuilletons du mercato pour l’ASSE. Cependant, loin de rester figé sur son départ vers la Premier League, l'avenir du jeune milieu défensif semble bien plus proche du championnat français. En effet, après avoir rejoint Chelsea pour un contrat de 8 ans, Amougou va être prêté à Strasbourg, un club filiale du groupe BleuCo, propriétaire de Chelsea.

Bien que son avenir soit désormais scellé à Chelsea, Mathis Amougou ne quittera pas longtemps le paysage du football français. Après un début de carrière prometteur à Saint-Étienne, où il a attiré l’attention des plus grands clubs européens, le jeune talent de 19 ans s'apprête à retrouver la Ligue 1. Le club strasbourgeois a ainsi été choisi comme destination pour permettre à Amougou de continuer à se développer dans un championnat qu’il connaît bien.

Ce prêt est une aubaine pour Strasbourg, qui pourrait bénéficier de l’apport d’un milieu de terrain extrêmement prometteur, et surtout pour Amougou lui-même. En évoluant à Strasbourg, il aura la chance de poursuivre sa progression et d’acquérir plus de temps de jeu au plus haut niveau avant de rejoindre Chelsea dans un avenir proche.

Après des débuts intéressants avec l'ASSE, Amougou a rapidement montré qu'il était capable de s'imposer en Ligue 1, avec 17 matchs disputés en championnat. Cependant, le défi pour lui à Chelsea aurait été d'autant plus grand que l’opportunité d'intégrer directement l'équipe première n’était pas garantie. Selon Fabrizio Romano, Mathis Amougou va être prêté à Strasbourg en fin de saison. Ce prêt représente une chance pour lui de continuer à évoluer et à affiner ses qualités dans un environnement où il pourra obtenir un rôle clé dans le milieu de terrain.

Mathis Amougou se prépare donc à revenir en Ligue 1, cette fois-ci du côté de Strasbourg. Ce prêt bien engagé après son départ vers Chelsea, est une belle opportunité pour lui de continuer à grandir et à se faire un nom dans le championnat français. Bien que l’ASSE perde une de ses pépites, l'avenir d'Amougou reste prometteur, et peut-être que la saison prochaine, les supporters stéphanois pourront à nouveau voir leur ancien talent s'exprimer dans le Chaudron. Tout le mal qu'on souhaite aux Verts.

🚨🔵 More on Dario Essugo story reported earlier.

Chelsea to bring in the midfielder already this summer to provide cover for Moises Caicedo, with huge potential for future and key as ball winner.

Mathis Amougou will go on loan to Strasbourg as planned since January. pic.twitter.com/enDMWUWw8F

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2025