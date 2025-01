Gaëtan Charbonnier a débarqué en décembre 2022. Artisan du maintien en Ligue 2, il s'est rapidement blessé au genou. Prolongé, il ne retrouvera malheureusement jamais son niveau. Il s'est livré pour le média 13 heures Foot. Extraits.

Après 477 matchs et 138 buts en professionnel, Gaëtan Charbonnier s'est engagé l'été dernier à Pouzanges. Il évolue désormais aux côtés de son frère en Régional 1.

La décision d'arrêter

Gaëtan Charbonnier : "A Bastia ? Je m’attendais à autre chose… Tout d’abord, au bout de dix jours, le coach qui m’a fait venir (Régis Brouard) est évincé. C’est quand même compliqué même si l’adaptation footballistique se passait plutôt bien. Par contre, j’étais seul là-bas, sans ma femme et mes filles et j’ai très longtemps galéré pour trouver un logement… pour au final ne pas trouver ! Du coup, Airbnb pendant six mois, la famille pendant les vacances scolaires… J’ai donc pris la décision d’arrêter car je ne me voyais pas continuer comme ça. C’est quelque chose qu’on a gardé entre nous, ma femme et moi, jusqu’au maintien acquis par le club car c’était la chose la plus importante. A partir de là, une fois le maintien obtenu, il restait 15 jours de compet’ et j’ai pris rendez-vous avec mon président : je n’ai rien demandé au club parce que la proposition qui m’avait été faite à la base était très respectueuse. J’ai expliqué ma situation, il me restait un an de contrat, on s’est serré la main et j’ai pris le temps de réfléchir ensuite."

Charbonnier n'a aucun regret

Gaëtan Charbonnier : "Je me suis laissé 15 jours, tranquille, le temps de me poser pour voir aussi si le monde pro me manquait. Auparavant, j’avais déjà eu des contacts avec Pouzauges et j’ai recontacté le président quand je me suis senti prêt. J’avais demandé à mes agents de ne pas entamer de nouvelles démarches car je ne savais pas si j’allais trouver un projet sportif et humain qui allait me plaire dans le monde professionnel. Bien entendu, je savais que ça allait s’arrêter un jour mais c’est moi qui ait pris la décision donc je n’ai aucun regret. Après 17 ans à ce niveau, c’était important de revenir vers des choses « vraies », comme profiter de mes filles, de ma femme, de mes proches.

Quelle reconversion ?

Gaëtan Charbonnier : "Je vais déjà jouer jusqu’en fin de saison, très probablement la prochaine aussi. On va mettre des choses en place suivant les demandes du président. Je m’occupe aussi de la communication au club. On a refait la charte graphique, c’est une base de travail sur laquelle on peut s’appuyer. Elle donne une ligne directrice et c’est important si on veut attirer du monde car même en R1, on a des exigences. On essaye d’illustrer au mieux notre quotidien, par les résultats, par le travail chez les jeunes. Par exemple, nous avons mis en avant la montée en R1 des U19, une première historique ! C’est pourquoi on a imaginé une collaboration avec l’équipementier NOLT afin de pouvoir leur offrir les maillots."