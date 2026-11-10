Djylian N’Guessan a quitté le Forez lors du dernier mercato estival. L’attaquant de 18 ans poursuit désormais sa progression loin de Saint-Étienne. Ses débuts du côté de Brest, où il est actuellement prêté, sont toutefois très compliqués. Après plusieurs semaines sans jouer, faisons le point sur sa situation.

Début septembre, l’ASSE communiquait sur le cas Djylian N’Guessan : « Stéphanois depuis 2015, passé par l’école de football, la préformation, le centre de formation, puis l’équipe professionnelle (13 rencontres), Djylian N’Guessan s’apprête à connaitre de nouvelles couleurs. Ce mardi, et après avoir prolongé son contrat avec son club formateur jusqu’en 2028, l’attaquant rejoint le Stade Brestois sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Bonne chance en Bretagne, Djylian ! »

Parti de l’ASSE pour un temps de jeu famélique

Mais ce prêt cache une autre opération. Dans le même temps, le jeune attaquant formé à l’ASSE a signé un pré-contrat avec Liverpool dans le cadre d’un transfert à 7,5M€. À un an de la fin de son contrat, Djylian N’Guessan ne voulait pas prolonger, ce qui a obligé la direction stéphanoise à acter son départ l’été dernier. Il sera donc officiellement un joueur de Reds en janvier, mais c’est bien du côte de Brest qu’il va finir la saison avant de démarrer son aventure outre-Manche.

Ce prêt chez les Ty-Zefs devait lui permettre d’engranger de nombreuses minutes en L1 avant de tenter sa chance à Liverpool. Après deux mois, le bilan est cependant extrêmement mitigé. Djylian N’Guessan ne compte que trois entrées en jeu (PSG, Auxerre et Angers). Il cumule donc un total de 28 minutes jouées, hors temps additionnel. La dynamique est loin d’être positive, d’autant plus qu’il n’est plus entré depuis le 10 octobre dernier…

Déjà très peu utilisé à l’ASSE, Djylian N’Guessan ne dispose donc pas d’un temps de jeu plus conséquent à Brest. Son début de carrière peine à se lancer alors qu’il rejoindra l’un des plus grands clubs européens l’été prochain. En attendant, l’Equipe de France reste une bouffée d’oxygène pour lui. Très performant avec les différentes catégories de jeunes des Bleuets ces dernières saisons, il a de nouveau été appelé avec les U19 français pour le prochain rassemblement.