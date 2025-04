À six journées de la fin du championnat, l’ASSE joue son avenir en Ligue 1. Avec quatre réceptions à Geoffroy-Guichard, dont celle de Brest ce dimanche, les Verts doivent engranger un maximum de points pour espérer se maintenir.

Le compte à rebours est lancé. Il reste six rencontres à disputer pour l’ASSE avant la fin de la saison 2024-2025. Et le calendrier offre une vraie opportunité aux hommes d’Eirik Horneland : quatre matchs à domicile sur les six restants. Un avantage non négligeable pour un club qui peut toujours compter sur le soutien indéfectible de son public.

Les Verts recevront Brest ce dimanche (15h), avant de se frotter successivement à l’OL pour un derby bouillant, à Monaco, puis à Toulouse lors de la 34e et dernière journée. Autant dire que tout va se jouer maintenant, et que chaque point pris à Geoffroy-Guichard pourrait valoir de l’or dans la course au maintien.

Face à Brest, Geoffroy-Guichard sonne (presque) complet

Encore une fois, les supporters stéphanois répondent présents. Pour la réception de Brest, les Kops Nord et Sud seront à guichets fermés. La tribune Henri-Point est quasiment pleine : à peine une centaine de places restaient disponibles ce mercredi. Seule la tribune Pierre-Faurand dispose encore de quelques billets en vente.

À noter que les balcons des deux Kops n'ont pas été ouverts à la vente cette fois-ci, réduisant légèrement la capacité totale du Chaudron, avec près de 4 000 sièges en moins. Malgré cela, la barre des 30 000 spectateurs pourrait une nouvelle fois être franchie ce dimanche à 15h. Une preuve supplémentaire de la mobilisation du peuple vert, prêt à pousser les siens vers le maintien. Les dernières places sont disponibles juste ici

Le public de l'ASSE toujours au rendez-vous

Saison après saison, même dans les périodes les plus compliquées, le peuple vert reste fidèle. Cette année encore, plusieurs rencontres ont battu des records d’affluence malgré des résultats en dents de scie. La réception du PSG fin mars reste pour l’instant le sommet en termes de remplissage, mais le derby contre Lyon pourrait très bien le détrôner.

Voici les 5 meilleures affluences enregistrées cette saison à Geoffroy-Guichard :

1. ASSE – Paris Saint-Germain (29 mars 2025)

37 108 spectateurs

Résultat : 1-6

2. ASSE – RC Lens (19 octobre 2024)

36 832 spectateurs

Résultat : 0-2

3. ASSE – Olympique de Marseille (8 décembre 2024)

35 350 spectateurs

Résultat : 0-2

4. ASSE – RC Strasbourg (2 novembre 2024)

33 043 spectateurs

Résultat : 2-0

5. ASSE – Montpellier (23 novembre 2024)

33 008 spectateurs

Résultat : 1-0

Dans un sprint final où chaque détail compte, l’apport des tribunes pourrait faire toute la différence. Et à Sainté, le public est plus que jamais le 12e homme.