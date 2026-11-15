L’AS Saint-Étienne (ASSE) retrouvait la Coupe de France durant cette trêve internationale. Privés de plusieurs cadres partis en sélection, les Verts défiaient le GFA Rumilly Vallières au Parc des Sports d’Annecy. Résumé de la rencontre.

Ce week-end marquait l’entrée en lice des clubs de Ligue 2 pour l’édition 2026-2027 de la Coupe de France. Les hommes d’Ian Cathro espéraient faire respecter la hiérarchie à l’extérieur face au club de quatrième division.

L’ASSE renverse Rumilly en deux minutes grâce à Ben Old

Les Verts faisaient leur entrée en Coupe de France face à un adversaire décidé à les bousculer. Au Parc des Sports d’Annecy, Rumilly-Vallières a longtemps contrarié une équipe stéphanoise remaniée, avant que Ben Old ne fasse basculer la rencontre avec un but et une passe décisive.

Privé de ses internationaux, Ian Cathro avait notamment titularisé Nathan Kasia, Valentin Depalle et Lamine Sonko. Les premières minutes ont montré que les Haut-Savoyards ne comptaient pas subir. Saïd a rapidement sollicité la défense verte, obligeant Chico Lamba à contrer une frappe dans la surface (11e).

L’ASSE peinait à trouver des décalages et à accélérer dans les derniers mètres. Mahmoud Jaber a signé la première frappe cadrée, captée par Baume (22e), mais les occasions sont restées rares. Autre contrariété : touché, Sonko a dû céder sa place à Lucas Reynaud dès la 36e minute. Une tentative non cadrée de Joshua Duffus avant la pause n’a pas suffi à débloquer une première période décevante (0-0).

Rumilly fait trembler les Verts

Julien Le Cardinal a remplacé Depalle à la reprise, sans empêcher les Stéphanois de connaître plusieurs frayeurs. Après une glissade du défenseur, Saïd n’a pas suffisamment appuyé sa tentative (50e). Deux minutes plus tard, Martin-Pichon a trouvé le poteau de Lucas Lavallée.

L’avertissement s’est transformé en sanction à la 58e minute. Après un mauvais renvoi de Lamba, Saïd a éliminé Lavallée avant de toucher à nouveau le montant. Le ballon est revenu sur Kasia, malheureux sur cette action et auteur d’un but contre son camp (1-0).

Ben Old change tout

L’entrée de Jakob Breum à la place de Reynaud (62e) a précédé le réveil stéphanois. Plus pressants, les Verts ont égalisé grâce à Old. Après un face-à-face perdu par Thierno Ballo devant Baume, le Néo-Zélandais a récupéré le ballon pour conclure d’une puissante frappe du droit (69e).

Deux minutes plus tard, il s’est mué en passeur. Décalé par Breum sur la droite, Old a trouvé João Ferreira au second poteau. Esseulé, le Portugais a marqué de la tête pour donner l’avantage à l’ASSE (1-2, 71e).

Les Verts auraient ensuite pu creuser l’écart, mais Étienne Mendy a manqué le cadre en bonne position (82e). Rumilly n’a pas renoncé : une frappe lointaine de Quentin Fouley a frôlé le poteau de Lavallée (85e), maintenant la pression sur les Stéphanois à l’approche du temps additionnel.