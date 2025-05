Saint-Étienne est dos au mur et n'a plus son destin entre ses mains. Les Verts d'Eirik Horneland doivent réaliser un sans faute et espérer des contre-performances du Havre et/ou Nantes sur les deux derniers matchs pour espérer au moins accrocher un barrage. C'est une mission périlleuse qui se profile donc, et elle débute ce samedi soir à Reims. Pour cette rencontre décisive entre l'ASSE et le SDR, un arbitre à l'expérience déjà certaine, a été désigné par la fédération.

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 33ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre le Stade de Reims (13ème) et l'AS Saint-Étienne (17ème), la fédération a désigné Eric Wattellier, arbitre de 37 ans qui a officie pour sa 7ème saison en Ligue 1 . La saison dernière, il a terminé à la 13ème place du classement des arbitres de première division.

Des souvenirs récents plus ou moins joyeux pour les Verts !

L'arbitre de 37 ans a officié lors d'une rencontre de Saint-Étienne pour la première fois en décembre 2018, lors de la victoire des stéphanois face aux dijonnais (3-0). L'arbitre originaire des Pyrénées-Orientales a arbitré 11 rencontres des Verts depuis le début de sa carrière, 10 matchs de Ligue 1 et 1 match de Ligue 2. Et le bilan est plutôt équilibré : 5 victoires, 2 nuls et 4 défaites.

C'est la première rencontre entre Sainté et Reims que Eirik Wattellier arbitrera. Cette saison, l'arbitre originaire du Languedoc-Roussillon a déjà officié lors de deux rencontres des Verts : Sainté - Strasbourg (2-0) et Lille - Sainté (4-1). Bilan à l'équilibre donc. Face à Lille, Eric Wattellier avait sifflé un pénalty pour chaque équipe, et Dylan Batubinsika avait été exclu peu après la mi-temps.

Cette saison, Eric Wattellier a officié lors de 17 rencontres de Ligue 1. Au total, il a distribué 59 cartons jaunes soit une moyenne de 3,5 par match et 4 cartons rouges. Il a aussi sifflé 5 pénalties.

L’ASSE et Marc Bollengier en chiffres (9 matchs)

Historique :

Lille/ASSE (Ligue 1, saison 24/25) : 4-1

ASSE/Strasbourg (Ligue 1, saison 24/25) : 2-0

Pau FC/ASSE (Ligue 2, saison 23/24) : 0-1

ASSE/Brest (Ligue 1, saison 21/22) : 2-1

ASSE/Nantes (Ligue 1, saison 20/21) : 1-1

ASSE/Strasbourg (Ligue 1, saison 20/21) : 2-0

Brest/ASSE (Ligue 1, saison 19/20) : 3-2

Rennes/ASSE (Ligue 1, saison 19/20) : 2-1

ASSE/Metz (Ligue 1, saison 19/20) : 0-1

Amiens/ASSE (Ligue 1, saison 18/19) : 2-2

ASSE/Dijon (Ligue 1, saison 18/19) : 3-0

Statistiques