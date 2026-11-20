Le retour au championnat ne rassure pas totalement nos chroniqueurs. Dans L’Avant-match, Romain et Sylvain ont pointé les fragilités de l’ASSE avant Reims. Défense, fatigue des internationaux, dépendance à Breum : les Verts sont attendus sur plusieurs réponses.

L’ASSE retrouve une affiche importante, mais le statut de leader ne suffit pas à dissiper les interrogations. Jeudi, dans notre émission hebdomadaire, Romain a clairement désigné son attente : voir les Stéphanois franchir un cap loin de Geoffroy-Guichard.

« Moi, j’attends un autre visage à l’extérieur. Au-delà des points, à domicile, on ne laisse absolument rien. À l’extérieur, c’est quand même bien plus compliqué. »

« À Guingamp, tu coules complètement »

Romain s’appuie sur plusieurs déplacements pour expliquer sa prudence : « Même quand tu gagnes à Dijon, ça peut tourner autrement. À Guingamp, tu coules complètement. À Metz, tu as le match en main, tu gagnes 2-0 et tu fais 2-2. »

« Pour l’instant, s’il y a un axe d’amélioration, c’est à l’extérieur. Reims ou pas, moi, je veux voir un autre visage à l’extérieur. »

Pour Sylvain, la reprise après les sélections ajoute une difficulté : « Il y a une chose qui m’inquiète quand même : le nombre d’internationaux qui vont revenir. […] Ils reviennent après de longs voyages. Il y a de la fatigue, même si le temps de jeu n’est pas forcément important. Il faudra aussi se méfier de ça. »

Son sentiment reste réservé : « Je pense que ça va être compliqué ce week-end, très honnêtement. »

« Il va falloir que l’ASSE monte le curseur défensivement »

L’influence de Jakob Breum représente un atout, mais Romain refuse d’en faire l’unique réponse : « C’est ton meneur de jeu, c’est lui qui a ce petit truc en plus. Maintenant, ça ne passera pas uniquement par lui. »

« Il va falloir retrouver une certaine solidité à l’extérieur. Il va falloir que notre gardien nous rassure. Il va falloir que Julien Le Cardinal retrouve son niveau. »

Sur les dernières prestations du défenseur, son jugement est direct : « Je le trouve friable. Naïr, c’est pareil. Ces dernières semaines, je trouve qu’on n’est pas sur des prestations de leur part au niveau de ce qu’on avait pu voir avant la trêve précédente. »

« Défensivement, il va falloir monter le curseur. Parce qu’en face, tu as quand même des individualités, des clients. »

Pedro dans l’axe, le choix défendu dans l’émission

Sylvain privilégierait une charnière avec Kévin Pedro : « Ça a du sens. Pour moi, je ne vois pas pourquoi il changerait ça. Sur les quatre matchs joués avant la trêve, tu en as disputé trois avec Kévin Pedro dans l’axe : ce sont les trois que tu as gagnés. »

« Si tu veux être solide et efficace, notamment à l’extérieur, c’est une nécessité. C’est un choix que je ferais. »

Sa défense serait composée de Ferreira, Pedro, Le Cardinal et Old. Romain valide cette possibilité et souligne l’évolution du latéral portugais : « João Ferreira, je trouve qu’il est en train d’enchaîner et de revenir, au-delà de son but de la semaine dernière. […] Je le vois un peu moins je-m’en-foutiste que par le passé, donc j’apprécie. »

« Collectivement, l’ASSE doit avoir une vraie avance »

Malgré ses avertissements, Romain identifie un terrain sur lequel l’ASSE doit prendre le dessus : « Reims, c’est une équipe qui a largement les individualités pour être dans les deux premières de Ligue 2. En revanche, collectivement, c’est une équipe que je ne vois pas progresser. »

« C’est une équipe qui est à réaction. Cette force mentale, cette cohésion collective, on la voit, mais par séquences. Il y a des moments où tu ne les vois plus du tout dans le match. »

Son exigence pour les Verts est donc claire : « C’est plutôt collectivement qu’on doit avoir une vraie avance et qu’on doit la montrer. »

À Reims, l’ASSE devra faire davantage que compter sur un éclair individuel. C’est sa capacité à imposer un collectif solide qui sera jugée.