L’ASSE retrouve la compétition ce samedi à 19 heures avec un rendez-vous face à Villefranche. Alors que les Verts espèrent poursuivre sur leur lancée, une mauvaise nouvelle est venue perturber la préparation stéphanoise en fin de semaine. Un jeune joueur, qui pouvait espérer franchir un cap important, va notamment devoir prendre son mal en patience.

La rencontre face à Villefranche représente une nouvelle échéance pour les hommes d’Ian Cathro. Le staff stéphanois doit composer avec les dernières nouvelles de son effectif avant ce rendez-vous. Une absence vient notamment contrarier les plans des Verts, alors qu’une première apparition sous le maillot de l’équipe première était envisageable.

ASSE : Marten Chris Paalberg absent face à Villefranche

Le joueur concerné n’est autre que Marten Chris Paalberg. L’attaquant estonien s’est blessé en fin de semaine et ne pourra donc pas participer à cette rencontre face à Villefranche. Un forfait de dernière minute qui tombe particulièrement mal pour le jeune buteur.

En effet, l’Estonien aurait pu connaître ses premières minutes avec l’équipe première de l’ASSE. Une perspective qui suscitait de l’attente, aussi bien chez le joueur que chez les supporters stéphanois. Ces derniers étaient impatients de découvrir le profil de l’attaquant sous le maillot vert, arrivé en février dernier mais qui n’a toujours pas pu porter le maillot de l’équipe fanion à cause de blessures récurrentes. Récemment prolongé jusqu’en 2030, sa présence dans le groupe était envisagée par le staff avant ce pépin.

Des débuts encore repoussés

Cette blessure vient donc retarder une première qui était attendue. Marten Chris Paalberg va devoir patienter avant de pouvoir découvrir le groupe professionnel en compétition. Une déception pour l’attaquant, qui pouvait entrevoir une belle opportunité ce samedi.

Les supporters devront eux aussi prendre leur mal en patience. La curiosité autour du buteur estonien reste présente, mais il faudra attendre une prochaine occasion pour espérer le voir évoluer avec l’équipe fanion.

Sans connaître la véritable nature de la blessure, les Verts devront composer sans lui… au moins ce soir !