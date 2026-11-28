Marten-Chris Paalberg pourrait découvrir la compétition officielle avec les professionnels contre Villefranche. Le jeune attaquant ne considère rien comme acquis, mais il a déjà imaginé ce qu’il aimerait vivre à Geoffroy-Guichard. L’attente des supporters semble surtout lui donner envie de se montrer.

Il a découvert l’ASSE à travers ses supporters avant de pouvoir envisager de jouer devant eux. Désormais, Marten-Chris Paalberg espère connaître ce moment depuis la pelouse. Dans un entretien accordé à En Vert et Contre Tous, l’Estonien a raconté sa fascination pour le Chaudron, son rapport aux attentes et ses ambitions d’attaquant.

Paalberg rêve de marquer devant les Kops

Avant de rejoindre Saint-Étienne, il avait déjà observé les tribunes sur internet. « J’ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube par rapport à ces supporters complètement fous. C’est d’ailleurs la première chose que j’ai apprise de ce club. »

Une célébration a particulièrement retenu son attention : la descente des supporters dans les Kops après un but. « C’est vraiment fou pour moi, c’est tellement bon de voir quand on marque un but tous les supporters des Kops descendre en bas. C’est tellement agréable de voir autant de passion autour du club. »

Paalberg aimerait désormais être celui qui déclenche cette explosion. Interrogé sur son envie de faire descendre les supporters, il a répondu avec le sourire : « Oui ! Je voudrais marquer et juste voir les supporters descendre, ce serait beau. »

Cette ferveur a bouleversé ses repères. « Quand j’ai vu mon premier match à Sainté, ça a été un choc total pour moi ! La ville ici vit au rythme du club, tous les jours on peut croiser des fans de l’ASSE, c’est totalement différent de l’Estonie où on ne retrouve pas ça. »

Paalberg : Une première contre Villefranche… peut-être !

Avec les changements annoncés par Ian Cathro pour le huitième tour de Coupe de France, ses débuts constituent une possibilité. Mais Paalberg reste mesuré. « Ce serait super mais je ne peux pas dire que c’est sûr que je vais faire mes débuts samedi. À l’instant T, j’ai juste à tout donner aux entraînements pour que le coach fasse appel à moi. »

La perspective de découvrir Geoffroy-Guichard sous le maillot de l’équipe première l’enthousiasme. « Si j’en ai l’opportunité, ce sera une fierté de jouer devant autant de supporters parce que je pense qu’en Estonie, le maximum pour un match, c’est 3 000 ou 4 000 supporters au stade. Ici, c’est parfois 40 000 ! À tous les matchs, ça chante, c’est vraiment incroyable. »

L’attaquant a également pris conscience de la curiosité qui entoure son arrivée. Certains supporters possèdent déjà un maillot floqué à son nom. « Bien sûr que je ressens les attentes, mais elles sont présentes partout. Dès qu’un joueur signe dans un grand club, tout le monde veut le voir, veut le voir réussir. »

Cette attention ne semble pas l’inhiber. « Ici, je pense que c’est encore plus fort, comme je le disais, cette ville vit pour le foot et tout le monde veut voir les nouveaux joueurs. Bien sûr, je ressens les attentes et quand je suis sur le terrain, j’ai envie de montrer de quoi je suis capable. Ce n’est pas une grosse pression pour moi, je veux juste jouer et leur montrer. »

Un numéro 9 qui apprend en regardant les meilleurs

Pour séduire le public, Paalberg compte d’abord sur ses qualités d’attaquant. Ses références donnent une idée de ce qu’il cherche à perfectionner. « D’Harry Kane, j’ai vraiment appris comment marquer des buts. Il est vraiment fort dans ses appels, dans son placement, pour se procurer un grand nombre d’occasions. »

L’Estonien a aussi beaucoup observé Erling Haaland. « Je veux juste les suivre, j’ai regardé beaucoup de vidéos pour apprendre d’eux. Me concernant, je dois juste faire le travail ici. Par rapport à mon style de jeu, je dirais plutôt Haaland car c’est davantage un attaquant de surface, ce que j’aime aussi. » Parmi les anciens Stéphanois, Pierre-Emerick Aubameyang a également retenu son attention : « Je suis admiratif de sa carrière, du nombre de buts qu’il a marqués. »

Utilisé dans plusieurs positions, Paalberg a exprimé une préférence nette : « Pour le moment, je préfère vraiment évoluer plus haut, en tant que numéro 9 parce que j’ai joué toute ma vie à ce poste, j’ai tout le temps marqué des buts. »

Il reste néanmoins ouvert à un rôle plus bas. « J’aime bien aussi évoluer en 10 car j’ai une bonne connexion avec Lamine. Si on joue ensemble, c’est bien aussi de jouer un peu plus bas pour toucher des ballons. »

Retrouver le plaisir de jouer avant de débloquer son compteur

Avec la réserve, Paalberg a retrouvé la compétition et participé au jeu, mais il attend encore de concrétiser devant le but. « Bien sûr, je veux marquer des buts parce que c’est mon boulot en tant qu’attaquant. C’est la seule chose sur laquelle je ne suis pas très content pour le moment par rapport à mes débuts. »

Après ses mois de blessure, il sait toutefois apprécier ce retour sur les terrains. « Je me dois d’être heureux parce que je joue, je suis en bonne santé, en bonne condition physique. Je dois donc en profiter quand je porte ce beau maillot. »

La suite dépendra de ses performances et des décisions de Cathro. Paalberg, lui, connaît déjà l’image qu’il aimerait garder de son premier but : un ballon au fond des filets et les Kops qui dévalent leurs marches.