La 13e journée de Ligue 2 s’est ouverte ce vendredi avec un multiplex à cinq matchs. Les regards stéphanois étaient notamment tournés vers Marcel-Picot, où Nancy, dauphin des Verts, recevait Dijon. Retour sur les résultats à la veille du déplacement de l’ASSE à Reims.

Après la trêve internationale et l’entrée en lice en Coupe de France, la Ligue 2 a repris ses droits. Leader avec trois points d’avance, l’ASSE n’entrera en scène que samedi soir, à Auguste-Delaune (20h). D’ici là, le multiplex du vendredi pourrait déjà redessiner une partie du classement.

Nancy chasse les Verts

C’était l’affiche de la soirée pour les supporters stéphanois. Deuxième avec 25 points, Nancy restait sur une impressionnante série de six victoires consécutives. Les Lorrains pouvaient revenir provisoirement à hauteur des Verts.

En face, Dijon (6e, 18 points) n’avait rien d’un adversaire facile, avec la troisième meilleure attaque du championnat (21 buts). Le promu fait bonne impression sur cette première partie de championnat.

Outre ces rencontres, un choc de haut de tableau se présentait aussi ce vendredi soir avec le match Red Star – Pau. Les Audoniens, 7es avec 17 points, ont perdu en dynamique avec une série de quatre défaites consécutives, et espéraient se relancer face aux Palois, 5es avec 20 points.

Résumé des rencontres

Annecy – Clermont : 4-2

Impitoyable, le FC Annecy a battu des clermontois à la dérive. Larose a inscrit un doublé et Rambaud et Redmond ont marqué les autres buts. Douane et semedo sont les buteurs clermontois.

Guingamp – Rodez : 1-3

Deux équipes en difficulté s’affrontaient en Bretagne. C’est Rodez qui est sorti vainqueur avec des buts de Nsona, Nagera et Lipinski. Démouchy a marqué pour Guingamp.

Metz – Boulogne : 2-1

Les messins voulaient renouer avec la victoire et c’est chose faite. Buteurs : Fatar pour Boulogne et Deminguet, Devenish pour Metz.

Nancy – Dijon : 1-0

Les nancéens ne lâchent rien et continuent de tenir le rythme dans le haut de tableau de Ligue 2. L’équipe surprise qui commence à ne plus en être une. Saint-ruf est le buteur pour Nancy.

Red Star – Pau : 1-1

Dans ce match de haut de tableau, les locaux ont, dans un premier temps, su se montrer plus efficaces. Buta a marqué le but du Red Star mais Sébas a égalisé.